Abc Solettificio Manetti, gara-2 con Prato da dimenticare

Gara-1 da batticuore, gara-2 da dimenticare. L’Abc Solettificio Manetti cede nuovamente il passo all’Union Basket Prato che sull’85-64 porta la serie sul 2-0. Prestazione da dimenticare per i gialloblu, assolutamente irriconoscibili e quasi intimoriti di fronte al gioco pulito, solido e corale di Union che, al contrario, sfodera la partita praticamente perfetta.

Adesso, testa e cuore a gara-3: sabato alle 21 la serie si sposta al PalaBetti, e sarà già da dentro o fuori.

“In questi casi bisogna semplicemente fare i complimenti agli avversari, che sono stati superiori in tutto, e capire dove possiamo ricostruire la nostra serie finale. I ragazzi che alleno non si meritano una brutta prestazione come quella di stasera: in casa nostra sono sicuro che sapremo tirare fuori l’orgoglio e tutte le energie che abbiamo per fare una bella partita davanti al nostro pubblico”.

LA CRONACA

A fronte di un’Abc disordinata e slegata, Union allunga immediatamente spinta da Corsi e Mendico, che scrivono 15-7 a metà frazione. Dopo vari scambi a vuoto, la penetrazione di Regoli vale la doppia cifra di vantaggio laniero, con il divario che lievita fino al 22-7 a firma Antonini. Coach Betti si rifugia nel time out per cercare di riaccendere la luce tra le fila gialloblu, ma Prato resta in controllo: 22-9 alla prima sirena.

Mentre in casa Abc continua a piovere sul bagnato, la tripla di Bogani fa lampeggiare un eloquente 27-9, frutto di un’Abc tanto insicura in attacco quanto priva di mordente in difesa: una serie di disattenzioni e palle perse permettono infatti alla formazione laniera di tenere salda l’inerzia. Nel tiro a bersaglio castellano, Corbinelli prova a dare la scossa ai suoi, con l’Abc che si sveglia finalmente dal letargo e ricuce in parte lo strappo fino al 35-25 a firma Pedicone al 17′. Nell’ultimo giro di cronometro, Mancini dalla media distanza riporta lo svantaggio gialloblu sotto la doppia cifra, si va all’intervallo sul 40-32.

Dagli spogliatoi, però, rientra solo Union: l’Abc perde nuovamente il bandolo della matassa e i locali scappano sul 49-32 dopo appena due minuti di gioco. Un divario che, a fronte del disordine castellano e del nervosismo che sale, resta praticamente invariato al terzo riposo: 60-44.

I gialloblu provano ad alzare la pressione in difesa, ma Union blinda letteralmente l’area e dopo quattro giri di cronometro il tabellone segna ancora 67-50. In una partita letteralmente a senso unico, la schiacciata di Corsi del 71-54 al 35′ ha ormai il sapore della sentenza. Nessuno scossone, infatti, negli ultimi giri di lancette, con Union che sfonda il muro del +20 e la testa che ormai è già a gara-3.

UNION BASKET PRATO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 85-64

Union Basket Prato: Belardinelli 2, Mendico 12, Vignozzi 3, Bellandi 1, Bogani 7, Petri 6, Corsi 15, Falaschi 15, Cavicchi, Antonini 7, Coltrinari 8, Regoli 9. All. Paoletti. Ass. Badiali, Belardinelli.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati, Corbinelli 12, Talluri 2, Berni, Torrigiani 3, Marchetti ne, Landi 11, Cantini 2, Mancini 9, Pedicone 17. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 22-9, 40-32 (18-13), 60-44 (20-12), 85-64 (25-20)

Arbitri: Liverani di Livorno, Natucci di Bagni di Lucca.

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