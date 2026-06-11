Aggredisce un uomo per strada a Firenze, arrestato 27enne

Una violenta aggressione è avvenuta in via Pietrapiana a Firenze, un 27enne è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme, la sera di martedì 9 giugno, sono stati dei cittadini residenti in zona.

Un 51enne di origini tedesche e senza fissa dimora stava dormendo sul ciglio del marciapiede quando è stato aggredito con violenza dal 27enne, di origini romene e anche lui senza fissa dimora. A testimoniare il tutto sono state le telecamere in zona.

Il 27enne si è avvicinato alla vittima e l'ha aggredita con calci sul viso e sul corpo. Poi ha afferrato un palo della segnaletica e l'ha colpito quattro volte per poi allontanarsi. I poliziotti hanno avviato immediate ricerche rintracciando il 27enne poco dopo in via Farini.

Al momento, la vittima non è in pericolo di vita. Il 27enne è a Sollicciano.

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