Aree gioco, maleodoranze, dialogo interreligioso: tre interrogazioni di Insieme per Santa Croce

Il gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce” ha depositato tre interrogazioni che saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale, con l’obiettivo di riportare l’attenzione dell’Amministrazione su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Particolare rilievo assume l’interrogazione dedicata allo stato di manutenzione dei parchi pubblici e delle aree gioco comunali. Negli anni passati il Comune ha investito risorse significative per realizzare e riqualificare spazi verdi, aree attrezzate e luoghi di aggregazione destinati alle famiglie. Solo tra il 2014 e il 2024 sono stati investiti oltre 549 mila euro per migliorare parchi e giochi pubblici, con l’obiettivo di offrire ai bambini spazi sicuri, accessibili e inclusivi.

Nei giorni scorsi abbiamo visitato numerosi parchi e aree gioco del nostro comune per verificare personalmente le condizioni delle strutture. Quello che abbiamo trovato conferma le segnalazioni ricevute da molti cittadini: giochi danneggiati, attrezzature fuori uso e una manutenzione insufficiente rispetto agli investimenti effettuati negli anni passati. Con la bella stagione ormai iniziata e le scuole chiuse, riteniamo che garantire parchi sicuri, decorosi e pienamente fruibili debba rappresentare una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale.

Oggi infatti molte aree gioco presentano evidenti criticità: giochi danneggiati, strutture inutilizzabili, aree transennate e situazioni di degrado che rischiano di compromettere la fruibilità di luoghi fondamentali per la vita delle famiglie. La questione assume un significato ancora più importante in questo periodo dell’anno. Con la conclusione dell’anno scolastico, infatti, i parchi pubblici diventano uno dei principali punti di ritrovo per bambini, ragazzi e genitori. Proprio nei mesi estivi, quando gli spazi all’aperto sono maggiormente utilizzati, è indispensabile garantire sicurezza, decoro e piena funzionalità delle strutture.

Particolare attenzione viene posta anche alla situazione del Parco Aldo Moro, realizzato come parco inclusivo e pensato per consentire a bambini abili e con disabilità di giocare insieme. Un investimento importante per tutta la comunità che merita di essere preservato e valorizzato attraverso una manutenzione costante e adeguata. Con questa interrogazione chiediamo all’Amministrazione di chiarire quali verifiche siano state effettuate, quali interventi siano programmati, quali risorse siano state stanziate e quali azioni intenda mettere in campo per restituire piena efficienza alle aree gioco comunali.

Accanto a questo tema, il gruppo consiliare ha presentato una seconda interrogazione riguardante le persistenti maleodoranze che interessano la zona di via I Maggio. Dopo aver incontrato i residenti e raccolto le loro segnalazioni, riteniamo necessario comprendere quali iniziative siano state assunte dall’Amministrazione nei confronti degli enti competenti e delle aziende coinvolte e quali strumenti di monitoraggio e controllo si intendano attivare per affrontare in modo strutturale una problematica che da anni incide sulla qualità della vita dei cittadini.

La terza interrogazione riguarda invece le recenti dichiarazioni pubbliche dell’Assessore Rusconi in relazione a un’iniziativa di dialogo interreligioso svoltasi sul territorio comunale. Su temi che coinvolgono la coesione sociale e la convivenza civile riteniamo necessario che vi sia chiarezza sulla posizione dell’Amministrazione e coerenza tra le espressioni pubbliche dei suoi rappresentanti e il ruolo istituzionale che essi ricoprono.

Attraverso queste interrogazioni intendiamo svolgere pienamente il nostro ruolo di controllo e proposta, portando all’attenzione del Consiglio Comunale questioni concrete che riguardano il quotidiano dei cittadini, la qualità dei servizi e la cura della nostra comunità.

Insieme per Santa Croce

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