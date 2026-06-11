Assemblea di In Comune per Empoli: "La coalizione si rafforza e si rinnova"

La coalizione "In Comune per Empoli" che ha sostenuto Leonardo Masi si riunisce per rilanciare il proprio impegno su ambiente, servizi pubblici, sociale, sanità e partecipazione

Ieri sera si è riunita la coalizione che alle ultime elezioni amministrative ha sostenuto la candidatura di Leonardo Masi a Sindaco di Empoli, composta da Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SiAmo Empoli.

A distanza di due anni dall'appuntamento elettorale, le tre realtà confermano la volontà di proseguire insieme un percorso politico e civico fondato sulla partecipazione, sul confronto e sulla costruzione di proposte concrete per il futuro della città.

La coalizione nasce e cresce mettendo al centro Empoli. Pur nella consapevolezza delle diverse sensibilità politiche che possono emergere nelle competizioni regionali e nazionali, il lavoro sul territorio continua a essere caratterizzato da una forte unità di intenti. Le differenze non vengono vissute come un ostacolo, ma come una ricchezza capace di generare confronto, approfondimento e una migliore capacità di rappresentare bisogni e aspettative della comunità.

L'incontro di ieri sera ha rappresentato l'occasione per consolidare il lavoro svolto finora e rilanciare l'azione politica della coalizione sui temi che da sempre ne caratterizzano l'impegno.

Al centro vi è la tutela del territorio e dell'ambiente, a partire dalla ferma opposizione al consumo di nuovo suolo e dalla richiesta di una profonda revisione delle scelte contenute nel Piano Strutturale e nel Piano Operativo Comunale. La salvaguardia del paesaggio, del verde urbano, degli alberi e della qualità ambientale rappresenta una priorità imprescindibile per garantire uno sviluppo realmente sostenibile della città e preservare le risorse per le future generazioni.

Particolare attenzione continua a essere rivolta ai servizi pubblici essenziali. Acqua e gestione dei rifiuti devono essere governati nell'interesse dei cittadini e delle cittadine, attraverso un ruolo più forte, autorevole e propositivo del Comune nei confronti di Alia-Plures che gestisce il servizio. Le amministrazioni locali devono tornare a essere protagoniste delle scelte strategiche che riguardano servizi fondamentali per la vita quotidiana delle persone, evitando di assumere un ruolo passivo rispetto alle decisioni delle grandi aziende che li gestiscono. Vogliamo una gestione davvero pubblica che tenda ad essere il più efficiente possibile e il meno costosa possibile, evitando di fare utili sulle bollette della cittadinanza, ovvero applicando una tassa occulta.

La coalizione ribadisce inoltre la necessità di rafforzare le politiche sociali e i servizi dedicati alle persone più fragili, in una fase storica segnata dall'aumento delle situazioni di povertà, delle dipendenze e delle difficoltà economiche e relazionali che coinvolgono un numero crescente di famiglie. È necessario mettere in campo maggiori risorse, strumenti e progettualità per garantire sostegno concreto a chi vive condizioni di disagio e marginalità.

Cresce inoltre l'attenzione verso il tema dell'invecchiamento della popolazione. Quando la non autosufficienza si manifesta, il carico dell'assistenza ricade spesso quasi esclusivamente sulle famiglie, che si trovano ad affrontare difficoltà organizzative, economiche e sociali sempre più gravose. Per questo è necessario rafforzare i servizi territoriali, il sostegno domiciliare e gli strumenti di supporto ai caregiver, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte a bisogni assistenziali sempre più complessi.

Allo stesso modo, continua l'impegno per chiedere alle istituzioni competenti un deciso miglioramento dei servizi sanitari territoriali, affinché il diritto alla salute sia realmente garantito a tutti i cittadini attraverso servizi accessibili, tempestivi e di qualità.

La riduzione degli inquinanti, il monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo e delle aree verdi costituiscono ulteriori obiettivi qualificanti dell'azione politica della coalizione, nella convinzione che la qualità della vita dei cittadini passi anche dalla qualità dell'ambiente in cui vivono.

Un ringraziamento e un riconoscimento particolare vanno inoltre ai numerosi comitati, associazioni e realtà civiche che ogni giorno si impegnano per costruire un'Empoli più sana, più giusta, più verde e più democratica. Molte delle battaglie e delle proposte che animano il dibattito cittadino nascono proprio dal loro lavoro, dalla loro capacità di coinvolgere i cittadini e di mantenere alta l'attenzione sui temi dell'ambiente, della salute, della tutela del territorio, dei diritti e della partecipazione. La coalizione considera queste esperienze una risorsa fondamentale per la città e conferma la volontà di continuare a confrontarsi e collaborare con tutte le realtà che operano nell'interesse della comunità.

Alla base di ogni scelta amministrativa devono esserci trasparenza, partecipazione e democraticità dei processi decisionali. Sono questi i principi che guidano l'azione della coalizione e che dovrebbero caratterizzare sempre di più anche l'operato dell'amministrazione comunale. Le decisioni che riguardano il futuro della città devono essere condivise, comprensibili e aperte al contributo dei cittadini.

Con due consiglieri comunali espressi da Buongiorno Empoli, Sabrina Ciolli e Leonardo Masi, un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Jacopo Maccari e il contributo politico e associativo di SiAmo Empoli, la coalizione conferma la propria compattezza e guarda al futuro con la volontà di crescere ulteriormente, coinvolgendo nuove energie e nuove competenze al servizio della città. Un risultato che avrebbe potuto tradursi nella presenza di un quarto consigliere comunale, ma che non si è concretizzato a causa di un sistema elettorale che, ancora oggi, non garantisce una piena corrispondenza tra il consenso espresso dagli elettori e la rappresentanza effettivamente ottenuta in Consiglio comunale. Un tema che merita una riflessione più ampia sul principio di rappresentatività e sulla capacità delle istituzioni di rispecchiare fedelmente la volontà popolare.

In questo quadro si colloca anche una scelta di chiarezza organizzativa maturata nelle ultime settimane. Nel corso degli anni il percorso comune tra Buongiorno Empoli e SiAmo Empoli ha rappresentato una significativa esperienza di partecipazione civica e impegno politico sul territorio. Con il tempo sono emerse differenti sensibilità rispetto ad alcuni temi di carattere nazionale e internazionale.

Per questo motivo, e in accordo con l'associazione SiAmo Empoli, il gruppo consiliare attualmente denominato “Buongiorno Empoli – SiAmo Empoli” assumerà la denominazione di “Buongiorno Empoli”, rendendo più coerente e trasparente l'attuale rappresentanza istituzionale.

Tale scelta non modifica però il rapporto politico e umano costruito in questi anni. Permangono infatti fiducia, collaborazione e rispetto reciproco con l'associazione SiAmo Empoli, che continuerà a portare il proprio contributo all'interno della coalizione e a lavorare per ampliarne la base partecipativa. Questo passaggio rappresenta quindi non una chiusura, ma l'inizio di una nuova fase di crescita e allargamento del progetto politico che sostiene Leonardo Masi.

La coalizione continuerà a lavorare per una Empoli più giusta, sostenibile, trasparente e partecipata, facendo della pluralità delle idee e del confronto la propria principale forza.

In Comune per Empoli