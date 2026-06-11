Cade con la moto in Fi-Pi-Li, 31enne ferita: 5km di coda tra Empoli e Montelupo

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li. Una ragazza a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire ed è caduta. La ragazza, 31 anni, è rimasta ferita ma in modo non grave. Sul posto è intervenuta l'automedica ed è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli per controlli. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. A seguito dell'incidente si sono formati 5 km di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, con anche 2 km di coda 'per curiosi' in direzione mare.

Notizie correlate