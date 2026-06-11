Capannori, va in escandescenza e aggredisce i carabinieri: arrestato

Va in escandescenza e aggredisce i carabinieri. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 9 giugno 2026 in un esercizio commerciale di Capannori, dove i Carabinieri della Stazione di Lammari hanno arrestato un uomo ferito e in evidente stato di agitazione psicomotoria, mentre stava creando disturbo tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari, nel tentativo di riportare la calma e convincere l'uomo a farsi medicare. Tuttavia, il soggetto ha reagito in modo violento, spintonando i militari nel tentativo di fuggire e colpendo con un calcio l'autovettura di servizio.

L'uomo, che in quel momento si trovava a torso nudo e con una mano sanguinante, è stato successivamente bloccato e accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Lucca, anche con il supporto di un'ulteriore pattuglia della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile. Qui è stato dichiarato in arresto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca per le cure del caso.

Dopo le dimissioni ospedaliere, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando. La mattina seguente è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto, che ha confermato il provvedimento disponendo nei suoi confronti la misura dell'obbligo di firma tre volte a settimana.

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