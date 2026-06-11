Centri estivi, la giunta stanzia 15mila euro per l’assistenza alla disabilità

La giunta del Comune di Vinci ha approvato lo stanziamento di 15mila euro per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili (dai 3 ai 14 anni) nei centri estivi che non fanno parte del progetto Vinci Estate 2026. Il provvedimento ripete la stessa iniziativa che la giunta Vanni aveva applicato anche nel 2025.

L’avviso per parteciparvi sarà in pubblicazione nei prossimi giorni sul sito del Comune di Vinci.

Nel 2026, inoltre, la copertura è stata estesa anche per i minori disabili, residenti a Vinci, che si iscrivono a un centro estivo di un altro Comune e per coloro che, risiedendo in un altro Comune e frequentano le scuole di Vinci, si iscrivano a un centro estivo nel Comune di Vinci (purché tale centro non rientri nel programma Vinci Estate 2026).

“Con questa iniziativa confermiamo l'impegno dell'amministrazione comunale nel garantire a tutti i bambini e le bambine la possibilità di vivere pienamente l'esperienza dei centri estivi - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Proseguiamo un intervento già avviato lo scorso anno, ma nel 2026 compiamo un passo ulteriore e particolarmente significativo: per la prima volta estendiamo il sostegno anche ai minori con disabilità residenti a Vinci che frequentano centri estivi in altri Comuni e ai ragazzi che, pur residenti altrove, frequentano le scuole di Vinci e scelgono un centro estivo sul nostro territorio.

Si tratta di una scelta che segna un ulteriore avanzamento nelle politiche di inclusione del Comune di Vinci e che testimonia la volontà dell'amministrazione di allargare progressivamente la platea dei beneficiari e le opportunità di accesso ai servizi”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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