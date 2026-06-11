'Che spettacolo d'estate', gli eventi di Giallo Mare a Empoli

Sarà davvero uno spettacolo di estate quella empolese. Un cartellone ricco di eventi quello promosso dal Comune, molti dei quali a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, che da sempre collabora con l’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni culturali.

Al Torrione di Santa Brigida due eventi di punta che portano in città due attori di primissimo piano: Ugo Dighero e Stefano Fresi.

Mercoledì 15 luglio alle 21.30 Dighero presenta Lu Santo jullare Francesco, di Dario Fo, adattamento e regia di Giorgio Gallione, una coproduzione Teatro Stabile di Genova, CMC/ Nidodiragno.

Lo spettacolo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo nel teatralissimo linguaggio del grammelot. Lavorando su leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi negli ultimi decenni, il Premio Nobel costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del “Giullare di Dio”, come San Francesco amava definirsi.

Il racconto di Fo è – allo stesso tempo – spiritualità e mito, favola e satira, e disegna un Francesco uomo che si spoglia di ogni ricchezza per avvicinarsi ai diseredati, per predicare a uomini, lupi o uccelli un messaggio di fraternità e pace, per comporre e mettere in musica il suo Cantico delle Creature.

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 Stefano Fresi omaggia Fabrizio de Andrè con Dell’amore, della guerra e degli ultimi è un recital musicale e teatrale che intreccia canzoni immortali, pensieri tratti dai diari di Faber e monologhi originali.

Il concerto-spettacolo vede in scena tre musicisti che si alternano tra parole e note, utilizzando un pianoforte, sassofoni e chitarre: Fresi è voce narrante, canto e tastiere/chitarra, Cristiana Polegri voce, sassofono, armonica e recitazione ed Stefano Profazi alla chitarra.

Nel cartellone di Che spettacolo d’estate c’è spazio anche per due rassegne dedicate a bambini e famiglie, una in orario pomeridiano e una serale.

Parco scenico sarà l’appuntamento fisso del martedì pomeriggio alle 18.00 al Parco Mariambini. Da martedì 7 luglio e per i tre martedì successivi, quattro incontri sotto gli alberi per ascoltare storie e giocare insieme. Questo il programma: martedì 7 luglio Mastrobolla, spettacolo di bolle di sapone con Fabio Saccomani, martedì 14 luglio Il grande gioco dell’oca di Giallo Mare Minimal Teatro a cura di Rossella Parrucci e Gessica Lovacco, martedì 21 luglio Art Klamauk presenta Gunteria soup, martedì 28 luglio lo spettacolo di burattini Il Mago di Oz con Leonardo d’Angelo.

Torrione Kids sarà invece dedicato alle famiglie il giovedì in orario serale, alle 21.30, e si terrà, come si intuisce dal nome, al Torrione di Santa Brigida. La rassegna è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

Si comincia giovedì 2 luglio con Una scarpetta per tre- Cenerentola di Matuta teatro, giovedì 9 luglio La gabbianella e il gatto di Tieffeu, giovedì 16 luglio Il Gatto con gli stivali di Teatro Verde, giovedì 23 luglio Storie nell’armadio di La Gru Teatro.

Per il Luglio pontormese Giallo Mare organizza martedì 21 luglio alle 21.30 al Giardino dentro le Mura Marlon banda show, un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale.

Per gli spettacoli di Ugo Dighero e Stefano Fresi al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di mercoledì 15 luglio con Ugo Dighero

https://www.eventbrite.it/e/lo-santo-jullare-francesco-tickets-1991196860411?aff=oddtdtcreator-per lo spettacolo di mercoledì 22 luglio con Stefano Fresi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dellamore-della-guerra-e-degli-ultimi-1991201183341?aff=oddtdtcreator

Per tutti gli altri spettacoli l’ingresso è gratuito.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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