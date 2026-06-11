Investì e uccise il ladro, condannata a 18 anni l'imprenditrice di Viareggio

La Corte d'Assise di Lucca si è pronunciata e ha condannato a diciotto anni di carcere Cinzia Dal Pino. L'imprenditrice balneare l'8 settembre 2024 travolse e uccise con il suo Suv Noureddine Mezgui, 52enne di nazionalità marocchina, che le aveva sottratto la borsa. I fatti avvennero in via Coppino.

Dal Pino stata ritenuta responsabile per l'investimento mortale dell'uomo, inseguito e investito in zona Darsena. La Corte ha confermato l'accusa per omicidio volontario. Finora la donna era rimasta agli arresti domiciliari.