Cortona, anziana rapinata con la 'tecnica dell’abbraccio': tre arresti

Un'anziana di 87 anni è stata rapinata a Cortona da tre persone di origine rumena, senza fissa dimora, che dopo averla avvicinata con atteggiamento cordiale e averla abbracciata l'avrebbero spinta a terra per sottrarle una collana d'oro. I tre, un uomo di 40 anni e due donne di 40 e 38 anni, sono stati rapidamente rintracciati e arrestati dai carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva. I tre si trovano ora nelle case circondariali di Arezzo, Firenze e Perugia.

Nonostante lo choc, subito dopo la rapina messa a segno con la cosiddetta 'tecnica dell’abbraccio', la donna è riuscita a contattare il 112 e a fornire una descrizione del veicolo utilizzato per la fuga. Le indicazioni hanno permesso ai militari di intercettare l'auto poco dopo.

Durante il controllo, i carabinieri hanno recuperato la collana rubata, poi restituita alla vittima, e hanno rinvenuto anche altri due monili in oro di dubbia provenienza, ora al vaglio degli inquirenti.

L'anziana è stata soccorsa e trasportata all'ospedale 'Santa Margherita' di Cortona, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.