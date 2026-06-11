Crescono i matrimoni con rito civile a Empoli. Aperto bando per nuove location

Il matrimonio con rito civile è una tendenza in crescita nel territorio di Empoli. Nel 2024 sono stati celebrati 91 riti, nel 2025 ben 105, con una crescita del 15,38% in un anno. Sposarsi a Empoli con rito civile, sia che si parli di matrimoni che di unioni civili, significa poter scegliere tra una delle 7 sedi a disposizione: la Sala Gemignani in municipio, il Convento degli Agostiniani, Casa del Pontormo o i Giardini a Pontorme, il Giardino di Monterappoli della ex scuola 'Collodi', I Massini o Villa di Loro.

Dal 2017 il Comune di Empoli promuove la celebrazione dei matrimoni civili non solo in immobili di proprietà del Comune, ma anche presso ville e giardini storici, sedi di pregio architettonico, ambientale, artistico, strutture ricettive qualificate e relative pertinenze. Tra gli scopi c'è anche quello di rilevare ricadute positive per la valorizzazione storica, culturale ed economica del proprio territorio.

Per questo è stato lanciato un nuovo Avviso pubblico totalmente digitalizzato per la manifestazione di interesse per nuove strutture private che potranno far parte dell'elenco delle 'case comunali' dove poter celebrare un matrimonio civile o una unione civile. La concessione avviene in comodato d'uso gratuito per la durata di 5 anni con possibilità di rinnovo. Inoltre l'Avviso pubblico è aperto, per cui non è stabilito alcun limite temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

"Celebrare un matrimonio civile o un'unione civile - commenta l'assessora ai Servizi Demografici, Valentina Torrini - è sempre un grande onore per l'amministrazione comunale ed è certamente il giorno più importante di una coppia che certifica il loro amore e la loro volontà di stare a fianco, mano nella mano. Empoli ha delle location veramente apprezzabili per queste cerimonie, perciò abbiamo deciso di dare modo di lanciare l'avviso per scoprirne di nuove. Auspichiamo che il trend in crescita dei matrimoni continui così come le opportunità di conoscere nuove famiglie".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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