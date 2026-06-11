Ecco le vie di Montopoli senz'acqua per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Val d’Arno, lunedì 15 giugno, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Giusti, Pavese, Po e del Molino (nel tratto tra via Giusti e il cavalcavia della superstrada).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 16 giugno, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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