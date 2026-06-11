Fino a 20mila euro per le attività economiche extra-agricole danneggiate dal maltempo 2025

Lunedì 8 giugno 2026 è stata emessa l'ordinanza commissariale n. 61 in merito alle misure economiche di immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole in riferimento agli eventi meteorologici dello scorso 14 marzo 2025 per il territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

Nello specifico, con questo atto si disciplina la rendicontazione delle spese sostenute per i danni alle attività economiche (imprese, liberi professionisti titolari di partita IVA) che a oggi non hanno ricevuto alcun contributo, ma avevano presentato l'istanza di ricognizione danni mediante modello C1 online.

Ad oggi i contributi riguardano i danni conseguenti alla calamità legati al ripristino di immobili, aree e fondi esterni e pertinenze, direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva; ulteriori costi sostenuti per macchinari, scorte di materie prime, arredi, elettrodomestici, beni mobili, impianti del ciclo produttivo; spese finalizzate a delocalizzare in altro sito o ricostruzione di immobile distrutto o danneggiato.

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 20mila euro per ogni attività economica, produttiva extra-agricola.

I soggetti richiedenti l’intervento possono presentare istanza di erogazione caricando la relativa documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana S.p.A. (accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it) a partire dalle ore 10 di mercoledì 17 giugno 2026.

Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese è fissata alle ore 13 del 14 settembre 2026 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa