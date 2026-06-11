Esami di terza media, gli orari del trasporto scolastico per gli alunni di Vinci diretti a Sovigliana

Il Comune garantisce il servizio da Vinci alla scuola secondaria di 1° grado di Sovigliana “Nencioni”
Il Comune di Vinci informa i genitori che sarà garantito il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Vinci che dovranno sostenere le prove dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (terza media); le prove si svolgeranno presso la scuola secondaria di 1° grado di Sovigliana, secondo il seguente calendario:
Venerdì 12 giugno 2026, ore 8.00 – prova scritta di Italiano
Sabato 13 giugno 2026, ore 8.00 – prova scritta di Lingue straniere
Lunedì 15 giugno 2026, ore 8.00 – prova scritta di Matematica
Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Vinci, diretti alla scuola secondaria di Sovigliana, sarà il seguente:
Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026
Partenza da Piazza Garibaldi: ore 7.15
Rientro in Piazza Garibaldi: ore 12.50/13.00 (durata delle prove: 4 ore circa)
Lunedì 15 giugno 2026
Partenza da Piazza Garibaldi: ore 7.15
Rientro in Piazza Garibaldi: ore 12.30 (durata della prova: 3 ore circa)
Gli orari sono indicativi
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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