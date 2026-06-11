Fiera della gentilezza, amore e cura: sarà inaugurata l’ambulanza in memoria di Loriano Bagnoli

Un’ambulanza per la comunità resa più che mai preziosa dal messaggio che la accompagnerà in ogni servizio: in memoria di Loriano Bagnoli. Un messaggio che racconta l’amore dei lavoratori e delle lavoratrici della Sammontana nei confronti dello storico dirigente tra i fondatori dell’azienda empolese, recentemente scomparso, ma anche nei confronti della città: nelle settimane scorse i dipendenti, sostenuti dalla proprietà, hanno scelto di donare il mezzo di soccorso alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e sabato 13 giugno 2026, in occasione della Fiera della Gentilezza, si terrà l’inaugurazione. Il taglio del nastro, nel segno del ricordo e della generosità, si inserisce da protagonista nel programma della Fiera, alla seconda edizione, di casa al Parco Mariambini di Empoli.

L’inaugurazione dell’ambulanza, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, è in programma alle ore 18.30 alla presenza della famiglia Bagnoli, dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle associazioni dell’Empolese Valdelsa e non solo. Grazie a questo importante gesto di amore e cura, le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli possono contare su un veicolo in più per prestare soccorso a chi si trova in difficoltà. La nuova ambulanza si aggiunge infatti agli oltre trenta veicoli attivi, mezzi che, insieme all’impegno di volontari e volontarie, hanno permesso soltanto nel 2025 di svolgere quasi 19mila servizi di trasporto, di questi 12mila sono stati trasporti sanitari e i restanti trasporti sociali.

La Fiera della gentilezza, nata dalla collaborazione fra Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e realizzata in collaborazione con l’Ass. Culturale D.I.V.A. e con il patrocinio del Comune di Empoli, prenderà il via fin dalla mattina pronta ad accogliere anche un ospite d’eccezione: Kagliostro, magikomico, attore, conduttore tv, intrattenitore, pronto a regalare sorrisi e spensieratezza ai presenti. Programma alla mano dalle 10 alle 12.30 si terranno le Tavole gentili per cercare, tutte e tutti insieme, di condividere riflessioni e idee che possano gettare le fondamenta per la stesura di un Manifesto della Gentilezza pensato per garantire una diffusione sempre maggiore delle pratiche della gentilezza, dell’inclusione e del rispetto comune. Dalle 16 spazio alle numerose associazioni che hanno scelto di contribuire alla Fiera, con esposizioni, laboratori e attività, alle 18.30, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’inaugurazione della nuova ambulanza seguita dal giro inaugurale del mezzo di soccorso, accompagnato dai veicoli delle altre associazioni presenti, per le strade della città. Gran finale della Fiera, la consegna del Premio Gentilezza 2026, alle ore 21.30: la volontà delle associazioni promotrici del contest, aperto a tutta la cittadinanza, è valorizzare il contributo che ognuno e ognuna può dare con le proprie azioni quotidiane sul tema del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, guardando alla gentilezza come sinonimo di umanità e generosità.