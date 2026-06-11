Fucecchio, cambiano gli orari del senso unico alternato sulla SR 436 Francesca

Modificati gli orari del senso unico alternato sulla Strada regionale 436 “Francesca”, nel tratto interessato dai lavori in località San Pierino, nel comune di Fucecchio.

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto una variazione al provvedimento già in vigore che prevede l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre al restringimento della carreggiata e al limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Le modifiche riguardano il tratto compreso tra il chilometro 25+700 e il chilometro 26+384 della SR 436.

Secondo quanto stabilito dall'ente metropolitano, dalla sera di giovedì 11 giugno e fino al 30 giugno, il senso unico alternato sarà attivo nelle ore notturne, dalle 22 alle 6.

Nei fine settimana interessati dagli interventi, invece, la regolazione del traffico sarà in vigore per l'intera giornata. In particolare, il senso unico alternato sarà attivo con orario 00-24 nelle giornate di sabato 13, 20 e 27 giugno e di domenica 14, 21 e 28 giugno 2026.

Il provvedimento è stato adottato per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori lungo l'arteria stradale e garantire la tutela degli utenti della strada e degli operatori impegnati nel cantiere.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze