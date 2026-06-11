Gianluca Costantini presenta le sue opere al Cambio di Castelfiorentino

Il Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino ospita Gianluca Costantini, artista e attivista visivo che da anni mette il disegno al servizio dei diritti umani, raccontando conflitti, ingiustizie e libertà negate con un tratto immediato e riconoscibile.

Le sue illustrazioni sono diventate simbolo di numerose campagne internazionali, tra cui quella per la liberazione dell’attivista egiziano Patrick Zaki, e hanno accompagnato il lavoro di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti civili, tra cui Amnesty International, ActionAid ed Emergency.

Il suo impegno artistico e civile è stato riconosciuto con premi e attestazioni internazionali, tra cui il Prix Art Activism e l’Human Rights Award di Amnesty International Francia, che ne confermano il ruolo di riferimento nell’arte civile contemporanea.

Durante l’incontro Costantini presenterà “Vietato arrendersi” e “Zodiac”, due opere che mostrano la forza narrativa del suo segno: nel primo libro l’illustrazione diventa testimonianza e resistenza, restituendo volti e storie che chiedono ascolto; nel secondo, il suo immaginario si apre a una dimensione simbolica e visionaria, dove figure e costellazioni si intrecciano in una lettura poetica e politica del presente.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per incontrare un autore che considera il disegno uno strumento di consapevolezza e un gesto di responsabilità verso il mondo.

L’incontro si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18.00, nella Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia del Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa