Ufficializzata la giunta di Ermini per Figline e Incisa

Il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, David Ermini, a seguito delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 e della proclamazione degli eletti, ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale, attribuendo le relative deleghe e la funzione di Vicesindaco.

La nuova Giunta comunale è composta da cinque assessori.

Federico Cecoro è nominato Vicesindaco ed Assessore al turismo ed eventi, con deleghe a centri storici, commercio, promozione del territorio. In passato ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno ed è stato Assessore nel 2024.

Daniele Vannini, avvocato, è nominato Assessore all’ambiente e verde urbano, con deleghe ad attività produttive, servizi alla persona, sport, caccia e agricoltura.

Silvia Pecorini è nominata Assessore alla cultura.

Ilaria Mori è nominata Assessore alla scuola con deleghe a sociale, politiche per l’infanzia, politiche per l’inclusione, politiche giovanili, pari opportunità e legalità.

Silvano Tomoli, ingegnere, è nominato Assessore ai lavori pubblici, con deleghe a bilancio e tributi, infrastrutture, patrimonio, mobilità e trasporti, transizione digitale, urbanistica, edilizia privata. In passato ha ricoperto ruoli manageriali per importanti aziende pubbliche nazionali.

Il Sindaco David Ermini tiene invece per sé le deleghe a società partecipate, sanità, protezione civile, polizia municipale, rapporti istituzionali, gemellaggi, organizzazione e personale.

“Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo costruito – afferma il Sindaco. – La nuova Giunta unisce competenze, esperienza e sensibilità diverse, caratteristiche che ritengo fondamentali per affrontare al meglio le sfide che attendono il nostro territorio. Si tratta di persone che conoscono bene Figline e Incisa e che metteranno a disposizione della comunità il proprio impegno e la propria professionalità. Adesso è il momento di rimboccarci le maniche e lavorare con determinazione, ascolto e spirito di collaborazione per dare risposte concrete ai cittadini e continuare a costruire il futuro del nostro Comune. Sono certo che, insieme, sapremo fare un buon lavoro nell’interesse di Figline e Incisa Valdarno.”

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa