Buongiorno oggi ringrazio Matteo che mi ha scritto e mi ha dato un primo piatto molto gustoso e saporito "Gnocchi con crema di carote caramellate con pancetta e noci".

Gnocchi con crema di carote caramellate con pancetta e noci

Ingredienti per 4 persone

800 gr di gnocchi di patate freschi

500 gr di carote

1 scalogno piccolo

1 cucchiaio di zucchero di canna

80 ml di panna fresca

100 gr di pancetta dolce a cubetti

40 gr di noci sgusciate

Olio extravergine di oliva

Timo

Sale e pepe nero

Preparazione:

Pelate le carote e tagliatele a rondelle. Tritate finemente lo scalogno. Scaldate una padella con un filo di olio e fate appassire lo scalogno a fuoco dolce, poi aggiungete le carote, salate leggermente e fatele rosolare per qualche minuto. Unite lo zucchero di canna e lasciate caramellare mescolando, poi aggiungete poca acqua calda e cuocete per 20 minuti, finché le carote risulteranno morbide e lucide. Trasferitele in un mixer, aggiungete la panna e frullate fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Regolate di sale e pepe e tenete in caldo. In una padella a parte rosolate la pancetta senza aggiungere grassi finché sarà croccante. Unite le noci spezzettate e tostatele per 1-2 minuti. Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata e quando saranno venuti a galla, scolateli con una schiumarola. Saltateli nella padella con la crema di carote, aggiungendo se necessario un cucchiaio di acqua di cottura. completate con la pancetta, le noci croccanti e qualche foglio di timo.

Matteo

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