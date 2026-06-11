Fissata la data d'inizio dei saldi estivi in Toscana

È stata fissata la data ufficiale per l’avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della Giunta regionale, i saldi estivi per l’anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni.

Il via libera è arrivato con l’approvazione della Delibera n.607 del 18 maggio 2026 (il cui testo integrale è disponibile in allegato), emanata in conformità con la Legge Regionale sul Commercio e in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni.

L’accordo, raggiunto in pieno coordinamento con le associazioni di categoria del territorio, punta a garantire una totale uniformità delle date a livello nazionale, offrendo regole chiare, trasparenza e certezze sia ai commercianti sia ai consumatori.