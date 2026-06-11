Investita a Empoli, ma l'indennizzo è tagliato: non stava attraversando sulle strisce

Una donna di 52 anni viene investita mentre attraversa la strada, finisce al pronto soccorso con frattura al ginocchio e trauma cranico, e chiede oltre 83mila euro di risarcimento. Il Tribunale di Firenze gliene riconosce poco più di 27mila. Il motivo? Stava attraversando fuori dalle strisce pedonali.

Il fatto risale al 2021, a Empoli. La donna attraversava via Val d'Orme Nuovo quando venne travolta da un'auto, riportando lesioni serie e postumi invalidanti che condizionarono anche la sua vita di relazione. Dopo la guarigione, decise di portare il caso in tribunale.

I giudici della seconda sezione civile non hanno però dato torto soltanto all'automobilista — sanzionato per non aver mantenuto il controllo del veicolo — ma hanno riconosciuto anche una responsabilità della donna, che al momento dell'impatto non stava utilizzando né le strisce pedonali né il sottopassaggio nelle immediate vicinanze, violando così il codice della strada.

Nella sentenza si legge che la visibilità era ottima e che la donna si trovava quasi a conclusione dell'attraversamento, escludendo quindi ogni imprevedibilità della sua presenza in carreggiata. Proprio per questo, i giudici hanno applicato un concorso di colpa del 30% a suo carico, decurtando proporzionalmente il risarcimento finale. A riportare la notizia è Il Tirreno.

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