Jump festival da sold out con la Bandabardò: al parco di Serravalle attesi i 99 Posse

Il parco di Serravalle di Empoli per la prima giornata di Jump festival fa il pienone: in tanti hanno scelto di trascorrere una serata a ingresso gratuito tra musica, socialità e buon cibo. "Si parte con un grazie a tutti coloro che ieri sera (10 giugno) hanno scelto di essere protagonisti di una nuova edizione dell’estate empolese del Jump festival" affermano gli organizzatori. "Abbiamo cantato, ballato, applaudito con le mani al cielo, una performance che non ha tradito le attese: l’intramontabile Bandabardò e prima, un Centherbe che ha incantato. Una manifestazione che cresce ogni anno, che diventa ‘un must have’ e diversifica la sua offerta per tutte le età".

Stasera (11 giugno) saliranno sul grande palco del parco di Serravalle di Empoli, i 99 Posse in concerto! "Storica formazione, una lunga carriera alle spalle, sempre al centro del panorama musicale italiano, tornano dal vivo con una serie di date nei festival più importanti della penisola". Il programma continuerà con Combinazione con il trio Mario Più, Luca Pechino e Ricky Le Roy (12 giugno): "Da vent’anni Metempsicosi è un team unico nel suo genere, un progetto che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un polo centrale della scena club italiana".

Avvicinandosi al fine settimana, a prendersi la scena sarà lo spettacolo "Voglio tornare negli anni ‘90" (13 giugno). "Il grande palco sarà un’esplosione di colori, ricordi, ritmi di anni passati ma che tengono sempre compagnia nella memoria collettiva. Uno show unico, incredibile, emozionante! Un’esperienza unica che vi farà tornare indietro nel tempo, vivendo ogni momento con la stessa energia e passione di allora". Chiuderà Gianni Drudi in concerto e dj set Jack Mazzoni (14 giugno).

La manifestazione è organizzata dall’associazione Jump Live di Empoli, patrocinata dal Comune di Empoli e rientra nel cartellone degli appuntamenti estivi "Uno spettacolo d’estate". Per informazioni: contattare l’associazione culturale Jump Live, associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

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