Lavori di Acque, modifiche in via Togliatti a Certaldo

Proseguono nel territorio comunale gli interventi di risanamento delle condotte idriche eseguiti per conto di Acque Spa. Per consentire l'avanzamento dei lavori, il Comune di Certaldo ha disposto nuove modifiche alla viabilità in via Togliatti.

Dalle ore 10 di giovedì 11 giugno e fino al termine dell'intervento sarà in vigore il divieto di transito nel tratto compreso tra viale Matteotti e via Marx. La chiusura non sarà applicata nei giorni di mercoledì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale.

La modifica si è resa necessaria a seguito del rinvenimento di sottoservizi non segnalati in fase di progettazione, che impediscono la prosecuzione delle lavorazioni secondo il programma originario.

Sono inoltre previsti interventi di collegamento delle nuove tubazioni alla rete esistente. Per questo motivo, dalle ore 8 di lunedì 15 giugno alle ore 18 di martedì 16 giugno, in viale Matteotti, all'intersezione con via Togliatti, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri.

Durante tutte le fasi dei lavori sarà garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso. La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica temporanea e potranno essere predisposti percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione.

L'ordinanza resterà in vigore fino al completamento degli interventi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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