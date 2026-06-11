Vino e tartufo protagonisti a San Miniato per la prima edizione di 'Nero d’Estate'

Due giorni tra vino e tartufo immersi nelle Colline Sanminiatesi, con un programma pensato per tutte le età. San Miniato si prepara ad accogliere la prima edizione di 'Nero d'Estate - Vini & Tartufo delle Colline Sanminiatesi', l'evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio in programma il 13 e 14 giugno in piazza della Repubblica.

Per due serate il centro storico si trasformerà in un luogo di incontro e degustazione, dove sarà possibile assaggiare e acquistare i prodotti delle Colline Sanminiatesi, con il tartufo nero estivo e i vini del territorio protagonisti assoluti della manifestazione.

L'iniziativa è stata presentata oggi, 11 giugno, alla presenza di Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, della vicesindaca Azzurra Bonaccorsi, del sindaco Simone Giglioli, del direttore regionale Toscana-Umbria di Crédit Agricole Italia Massimo Cerbai, di Paola Cecconi per il Corteo Storico di San Miniato, del presidente del Mercato della Terra Matteo Pieri, del delegato della Scuola Europea Sommelier Federico Fracassi e del vicepresidente dell'Associazione Tartufai Guido Franchi.

Il programma si aprirà sabato 13 con degustazioni e intrattenimento per tutte le età, con musica, soft clubbing, dj set e la sfilata del corteo storico accompagnato da sbandieratori e musicanti. La giornata di domenica 14 sarà invece pensata soprattutto per le famiglie, con giochi e attività dedicate ai più piccoli. L'evento, che si svolgerà nel centro storico del borgo, sarà raggiungibile anche grazie a un servizio di navette gratuite che, dalle 18 alle 24, collegheranno il parcheggio del Cimitero della Scala con il centro cittadino.

Ad aprire la presentazione è stata la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi, che ha sottolineato il valore della nuova manifestazione: "È la prima edizione di Nero d'Estate, una manifestazione dedicata alle Colline Sanminiatesi. Una novità per la quale ringrazio l’amministrazione e la Fondazione San Miniato Promozione. I protagonisti saranno i nostri commercianti di tartufo e i vignaioli del territorio. Grazie alla collaborazione con la Scuola Europea Sommelier saranno presenti oltre cento etichette delle cantine delle Colline Sanminiatesi. Sarà una manifestazione pensata sia per valorizzare i produttori sia per coinvolgere cittadini e visitatori".

A ribadire l'importanza del progetto delle Colline Sanminiatesi è stata la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi: "San Miniato non è solo la Mostra del Tartufo Bianco d’inverno. Lo scopo di questa manifestazione è promuovere il tartufo nero estivo, perché a San Miniato il tartufo è presente tutto l'anno. È un modo per mettere in rete produttori, eventi e comunità. Il tutto si svolgerà in una location suggestiva. La cornice di piazza della Repubblica, con il Seminario sullo sfondo, sarà valorizzata da una scenografia studiata appositamente per accompagnare le degustazioni di vino e tartufo".

Sul valore del tartufo nero e sul suo ruolo nella promozione del territorio è intervenuto anche il vicepresidente dell'Associazione Tartufai, Guido Franchi: "Siamo nel periodo migliore per assaporare il tartufo nero. Questa manifestazione può diventare un’importante occasione per portare persone sul territorio e far conoscere un ambiente ancora salubre e ricco di risorse. Si tratta di prodotti legati alla filosofia Slow Food e strettamente connessi all’identità del territorio".

Le degustazioni prenderanno il via intorno alle 17.30 con un aperitivo curato dall’associazione Mercato della Terra di San Miniato. A curare la proposta gastronomica sarà il Mercato della Terra di San Miniato. Il presidente Matteo Pieri ha illustrato il programma delle degustazioni e lo spirito dell'iniziativa: "L'associazione che rappresento è un fiore all’occhiello del territorio, composta da aziende agricole che realizzano prodotti con passione. Siamo onorati di prendere parte a questa manifestazione. Per noi è anche un'ccasione per uscire dagli schemi abituali del mercato mensile e proporre direttamente ai visitatori prodotti e degustazioni a base di tartufo".

L'aperitivo offrirà una vasta scelta di proposte, sia a base di tartufo sia alternative, comprese opzioni vegetariane. Un'offerta che segue la filosofia Slow Food e punta a valorizzare la convivialità attraverso prodotti di qualità. Nel corso della serata saranno poi servite portate più strutturate, fino alla cena, con due primi e due secondi, oltre a una serie di sfizi finali.

Un contributo importante arriverà anche dalla Scuola Europea Sommelier. Il delegato per la Città Metropolitana di Firenze, Federico Fracassi, ha evidenziato il valore della collaborazione: "In questo evento saranno presenti 20 aziende provenienti dai comuni delle Colline Sanminiatesi. Il nostro obiettivo è avvicinare il pubblico a una degustazione consapevole, valorizzando le differenze e le peculiarità delle singole realtà produttive. Saranno presenti circa 100 etichette, a testimonianza della ricchezza del territorio".

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche la partecipazione del Corteo storico di San Miniato. A presentare il programma è stata Paola Cecconi: "Era da molto tempo che non effettuavamo uscite serali. Saremo presenti alle 22 nel centro storico di San Miniato con figuranti in costume, accompagnati dai musicanti di Castelfranco e dagli sbandieratori".

Alla presentazione ha preso parte anche il direttore regionale Toscana-Umbria di Crédit Agricole Italia, Massimo Cerbai, che ha portato il saluto dell'istituto bancario: "È una bellissima iniziativa. Un'occasione per ritrovarsi attorno al tartufo, che diventa il pretesto per degustare i vini del territorio, incontrarsi e vivere la città di San Miniato. È importante continuare a promuovere il concetto delle Colline Sanminiatesi, che va oltre i confini del borgo".

A chiudere gli interventi è stato il sindaco Simone Giglioli, che ha ricordato il percorso di valorizzazione del tartufo e del territorio portato avanti durante tutto l'anno: "Nero d'Estate si presenta alla sua prima edizione, ma non è la prima iniziativa con cui promuoviamo il tartufo. Il nostro prodotto simbolo resta il tartufo bianco, ma questo non significa trascurare il tartufo nero, che rappresenta comunque una risorsa importante del territorio. Siamo in un periodo particolarmente favorevole dal punto di vista turistico e questa manifestazione vuole essere un’anteprima del lavoro che istituzioni e Fondazione portano avanti durante tutto l’anno per valorizzare il territorio e i trenta comuni delle Colline Sanminiatesi".

Nero d'Estate è organizzato dalla Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, grazie al contributo dei partner che collaborano alla manifestazione: Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Vetrina Toscana, Terre di Pisa, Pro Loco San Miniato, CCN di San Miniato, Slow Food San Miniato, Comitato Manifestazioni Popolari, Scuola Europea Sommelier e DG Events.

Azzurra Bonaccorsi Azzurra Gronchi da sx: Matteo Pieri, Federico Fracassi, Guido Franchi da sx: Paola Cecconi e Matteo Pieri Massimo Cerbai Simone Giglioli

Niccolò Banchi

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