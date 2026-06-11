"Nero d'Estate", un weekend tra vino e tartufo a San Miniato

Un weekend alla scoperta dei sapori del territorio, tra piatti e calici, per la prima volta protagonisti insieme di un nuovo evento estivo. È "Nero d'Estate - vino & tartufo delle colline sanminiatesi" in scena nel centro storico di San Miniato sabato 13 e domenica 14 giugno. In vista dell'appuntamento, alla sua prima edizione che riunirà in piazza della Repubblica tartufai e vignaioli locali, sono stati ospiti ai microfoni di Radio Lady Azzurra Gronchi presidente Fondazione San Miniato Promozione, Federico Fracassi delegato Scuola europea di Sommelier e Matteo Pieri, presidente Mercato della terra di San Miniato. Intanto oggi "Nero d'Estate" è stato presentato in Comune a San Miniato (Qui l'articolo).

Nero d'Estate San Miniato, l'intervista su Radio Lady

"È un evento che promuove le eccellenze delle colline sanminiatesi" spiega Gronchi. "Non c’è appunto solo il bianco, ma a giugno c’è la possibilità di degustare un ottimo tartufo nero" abbinato in questo caso a prodotti della terra ed etichette del territorio. Il tutto ai piedi del Seminario, nell'atmosfera della piazza allestita da una particolare scenografia: "Ci saranno anche spettacoli, intrattenimento per i più piccoli, musica e il sabato sera una rievocazione con il corteo storico di San Miniato e sbandieratori".

Coinvolta nell'evento la Scuola europea di Sommelier, attiva anche nell'Empolese Valdelsa con formazione ed eventi, tra degustazioni e gite in cantina. "Racconteremo i vini di San Miniato" dice Fracassi. "Ce ne saranno circa 100 da poter assaggiare, una ventina i produttori presenti da tutti i comuni delle Colline del tartufo di San Miniato. Ci saranno anche i nostri sommelier, che gireranno in piazza e daranno una mano, a produttori ma anche ai visitatori, a cercare una connessione e un punto d'incontro tra vini e appassionati".

In campo, stavolta per quello dell'iniziativa, anche il Mercato della terra di San Miniato, associazione di produttori di aziende agricole all'interno della rete Slow Food, che ogni mese tiene un mercato nel borgo. Una possibilità quella di partecipare all'evento "per noi per uscire un po’ fuori dagli schemi" dice Pieri. "La nostra associazione è ormai vent’anni che è in piedi, al momento riunisce venti aziende. Con la stagionalità dei prodotti questo fine settimana faremo buon cibo: dal tartufo, show cooking e una specie di "paella di San Miniato", con verdure di stagione del territorio abbinato a un farro invece che al riso. Si parte con un aperitivo. A seguire altri piatti, due primi, due secondi, da accompagnare ai vini". Nel menù, viene sottolineato, anche opzioni anche vegetariane, "abbiamo cercato di fare un menù che incontra tutte le preferenze".

"Ricordiamo che ci saranno navette gratuite che porteranno da San Miniato Basso direttamente in centro storico, in piazza Dante". Per entrambi i giorni "l’orario è dalle 18.00, l’evento terminerà intorno alle 23.30. Tutto si svolgerà in piazza della Repubblica, dove si trova il Seminario" conclude Gronchi con un invito a partecipare, "è un evento imperdibile".