È scomparsa a 110 anni la sanromanese Norma Magini

Se ne è andata Norma Magini, la seconda persona più anziana della Toscana. È scomparsa a 110 anni, viveva a San Romano, nel comune di Montopoli in Val d'Arno.
Nata in Lunigiana, si era trasferita in seguito nella Zona del Cuoio. Era tra le sedici persone più longeve di tutta Italia. Ha vissuto due guerre, la fame e la difficoltà della prima metà del Novecento, poi si è sposata e ha dato il là a una numerosa famiglia. Qualche anno fa fece notizia il rinnovo della patente da centenaria.
I funerali saranno alle 15.30 di oggi, giovedì 11 giugno, nella chiesa di San Romano.
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