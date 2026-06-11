Tanti eventi tra centro e frazioni per l'Estate Montaionese

La nuova stagione dell’Estate Montaionese 2026 è pronta a partire: anche quest’anno la tradizionale rassegna si presenta ricca di eventi di vario genere che animano da giugno a settembre le vie e le piazze del centro e delle frazioni del territorio.

Il calendario prevede concerti, manifestazioni enogastronomiche, mercatini di prodotti tipici ogni venerdì per le vie del centro, festival musicali, passeggiate tra la natura, visite guidate, cinema e tanto altro.

Il centro storico di Montaione, inserito da alcuni anni nei Borghi più belli d’Italia, si presenta come la scenografia ideale per gli eventi che si terranno nelle piazze e nelle vie del borgo medievale. Ma l’Estate Montaionese 2026 non si limita al capoluogo, si sposta alla Gerusalemme di San Vivaldo e a Castelfalfi, per ulteriori esperienze di intrattenimento di qualità. Elemento consolidato della rassegna è il coinvolgimento con varie modalità di tutte le realtà associative presenti sul territorio, che contribuiscono ad arricchire le proposte con eventi ormai consolidati e alcune novità. A questo proposito si ricordano e si ringraziano tutti i soggetti che partecipano alla rassegna: Borgoalto CCN, Misericordia, Auser,AVIS, Filarmonica G. Donizetti, Parrocchia dei SS. Jacopo e Filippo, Associazione Ambiente e Solidarietà, Tenuta di Castelfalfi SpA.

"Anche quest’anno possiamo essere molto soddisfatti del programma dell’Estate Montaionese 2026", dice il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, "l’amministrazione comunale continua la tradizionale e proficua collaborazione con le associazioni del territorio, per presentare una rassegna ricca di eventi di ottima qualità che ogni anno attraggono un vasto pubblico di turisti e cittadini. Abbiamo inoltre continuato l’esperienza avviata nel 2025 di collaborare con un artista toscano per caratterizzare la comunicazione nei manifesti e nelle locandine, e ringraziamo il pittore Armando Orfeo per averci regalato un bellissimo quadro dipinto proprio per questa finalità”.

Tra le iniziative più importanti ricordiamo:

CLASSICA, pomeriggi musicali a San Vivaldo. Rassegna di musica classica giunta alla XXXI edizione, che propone concerti della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme di Toscana in tre domeniche di luglio (5, 19, 26).

LA NOTTE ROMANTICA: il 21 giugno con un concerto di Archi Mossi e del gruppo Café du Monde, aperitivi in piazza e set fotografico, un evento promosso dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia dedicato all’amore e al romanticismo.

Il XVII FESTIVAL DELLA MUSICA SUONATA: rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, che ne cura la direzione artistica, con i concerti che si terranno nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione il martedì sera in agosto con proposte varie e di ottimo livello, che spaziano dalla Tribute Band di Enzo Jannacci alle melodie napoletane, dalla versione acustica di Rick Hutton al trio jazz di Stefania Scarzini con Nico Gori e Piero Fossi.

IL PAESAGGIO RITROVATO 2026: rassegna di escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni con una guida ambientale professionale.

VISITE NOTTURNE ALLA GERUSALEMME DI SAN VIVALDO: a partire dal 17 giugno fino al 9 settembre dalle ore 21 fino alle ore 23 si terranno le visite guidate notturne alle cappelle della Gerusalemme di San Vivaldo, un’occasione per vedere il complesso nella suggestione serale e nella frescura del bosco.

Il concerto di ALBERTO MONS, artista montaionese, che presenta il 21 luglio il suo Concerto a sei corde.

Lo spettacolo teatrale LA FEBBRE DELL’ONICE, nell’ambito del progetto Pietra e Parola, con Guascone Teatro, il 26 settembre.

Tutti gli eventi promossi dall’amministrazione comunale sono gratuiti.

Tra gli eventi proposti dalle associazioni del territorio spiccano:

I CONCERTI DELLA FILARMONICA DONIZETTI, una realtà importante per il nostro territorio, che si esibisce il 16 giugno e il 20 settembre.

I MERCATINI DI ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI con orario prolungato fino a sera nei venerdì da giugno a settembre;

UNA TAPPA DELLA RASSEGNA UTOPIA DEL BUONGUSTO con Guascone Teatro il 7 luglio.

MONTAIONE WINE FESTIVAL , prima edizione che animerà tutto il borgo nei giorni dal 10 al 12 luglio.

CICCIA, VINO E MUSICA: tradizionale appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale il 2 agosto.

Questi e molti altri eventi daranno vita all’Estate Montaionese 2026. Il programma completo è consultabile sul sito www.montaioneintuscany.it con tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Comune di Montaione