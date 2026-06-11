Riapre la piscina olimpionica all'aperto: al via la stagione estiva

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, riapre la piscina olimpionica all’aperto, uno degli impianti sportivi e ricreativi più frequentati del territorio durante i mesi più caldi dell’anno.

L'apertura al pubblico è prevista per sabato 14 giugno, segnando l'inizio di una nuova stagione dedicata allo sport, al benessere e al tempo libero.

La struttura sarà aperta con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sia nella giornata di sabato che di domenica, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di usufruire di uno spazio dedicato all'attività sportiva, al relax e alla socializzazione.

La riapertura è stata preceduta da una serie di interventi di manutenzione e preparazione finalizzati a garantire la piena efficienza dell'impianto. Le attività sono state realizzate grazie al lavoro dei dipendenti di Certaldo Servizi e del Cantiere Comunale, che hanno operato nelle settimane precedenti per predisporre la struttura all'accoglienza degli utenti e assicurare il regolare svolgimento della stagione estiva.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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