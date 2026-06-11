Rissa in piazza a Poggibonsi, denunciati sei minorenni

I Carabinieri hanno denunciato sei minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta la sera dell’1 aprile nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i giovani – tre italiani e tre di origine straniera – si sarebbero dati appuntamento in piazza Berlinguer, dove avrebbero dato vita a uno scontro fisico organizzato tra due gruppi contrapposti. L’episodio, pur caratterizzato da una dinamica violenta, non ha provocato feriti.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi dell’accaduto e di identificare tutti i partecipanti, poi deferiti all’autorità giudiziaria competente per i minorenni