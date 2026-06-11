Roberto Scopigno è il nuovo Presidente dell'Area della ricerca di Pisa del Cnr

Il Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” (Cnr-Isti), dott. Roberto Scopigno, dal primo giugno è il nuovo Presidente dell’Area Territoriale della Ricerca di Pisa. Succede al prof. Fabio Anastasio Recchia che ha concluso il suo mandato di Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr (Cnr-Ifc).

Roberto Scopigno, nato a Roma, laureato in Scienze dell’Informazione a Pisa, è entrato al Cnr-Cnuce nel 1986. Dopo una intensa carriera di ricerca incentrata sul tema delle tecnologie grafiche 3D, aver contribuito alla creazione di un gruppo di ricerca a forte visibilità internazionale, e concorso alla diffusione delle tecnologie visuali nel settore dei Beni Culturali, dal 2019 copre il ruolo di Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” (Cnr-Isti). È stato nominato Presidente facente funzione dell’Area, dal Presidente del Cnr prof. Andrea Lenzi.

Il neo presidente Scopigno dichiara: “Ho assecondato la richiesta dei colleghi Direttori CNR degli Istituti pisani di farmi carico della Presidenza di Area, che grazie al lavoro del mio predecessore prof. Fabio Recchia e del Responsabile di Area dott. Pierpaolo Orrico è già sulla strada di un importante percorso di miglioramento e consolidamento. Ringrazio il prof. Recchia per l’ottimo lavoro svolto alla guida di questa complessa realtà, avendone impostato un percorso di innovazione, risolvendo importanti criticità a livello di personale tecnico/amministrativo e mettendo le basi per molte azioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico. Prendo in carico quindi un’Area della Ricerca in evoluzione, cercando di fare del mio meglio per contribuire ulteriormente al miglioramento sia delle infrastrutture tecnologiche che della qualità di vita e lavoro della sua ampia e differenziata comunità”.

Fonte: Consiglio Nazionale delle Ricerche