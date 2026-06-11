Sanità, Giani: "Entro giugno realizzate 70 Case di comunità, il modello toscano funziona"

Sanità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Appello del presidente sul ruolo dei medici di famiglia: "Si cerchi intesa con il dialogo e non con le imposizioni"

“L’intervento principale che abbiamo realizzato in Toscana con il Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello di ristrutturare o realizzare nuove Case di comunità – evidenzia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. In Toscana, queste strutture rappresentano l'evoluzione di un istituto che esiste ormai almeno da 7/8 anni: le Case della salute, ovvero dei centri civici della sanità, nei quali concentriamo medici di famiglia, punto di raccolta per i prelievi, servizi sociali, infermieri di comunità, ambulatori per attività specialistiche. Quando la legge del 2022 le ha ben definite, noi abbiamo incominciato a progettare queste strutture, per cui entro il 30 giugno avremo realizzato 70 Case di comunità, di cui 59 già pronte e certificate.

E’ evidente che in questo quadro i medici di famiglia diventano dei punti di riferimento – prosegue Giani –; ma è un risultato che noi abbiamo ottenuto grazie all'accordo instaurato con loro già dall'estate scorsa per portare in modo lineare gli ambulatori dei medici di famiglia dentro le Case di comunità. Fare una legge nazionale per imporre questo passaggio non ha avuto evidentemente buon esito, per questo faccio un appello: quando si pensa alle Case di comunità e al ruolo dei medici di famiglia al loro interno, si sviluppi un'intesa sul modello toscano per arrivare al risultato con il dialogo e non con le imposizioni”

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
11 Giugno 2026

Disabilità gravissime: intervento da oltre 14 milioni di euro per sostenere la domiciliarità

Oltre 14 milioni di euro per garantire continuità ai percorsi di assistenza e sostegno domiciliare delle persone con disabilità gravissime. È questo il contenuto della delibera approvata dalla Giunta regionale [...]

Toscana
Attualità
11 Giugno 2026

Contraccezione gratuita, ora è garantita anche ai 13enni. Giunta aggiorna requisiti

La giunta regionale aggiorna le delibere sulla contraccezione gratuita e per l’educazione sessuale. La soglia per l’accesso e la dispensazione di pillola ed altri metodi contraccettivi scende da quattordici a [...]

Firenze
Sanità
3 Giugno 2026

Sindacati proclamano stato di agitazione nella sanità toscana

Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono state oggi le Segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, "di fronte al rifiuto da parte dell’Assessorato [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina