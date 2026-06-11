Sette nuovi defibrillatori tra centro e frazioni a Montelupo

Il Comune di Montelupo ha programmato un intervento che coniuga il posizionamento di sette nuovi defibrillatori tra il capoluogo e le frazioni con un ciclo di corsi informativi e formativi rivolti a tutti i cittadini. Il primo appuntamento si terrà il 17 giugno nella frazione di Turbone.

I sette dispositivi sono stati consegnati al Comune di Montelupo Fiorentino dall'Azienda USL Toscana Centro, Area dell'Emergenza Territoriale (diretta dal dottor Andrea Nicolini) del Dipartimento Emergenza e Area Critica (diretto dal dottor Simone Magazzini), nell'ambito del progetto di potenziamento della rete esistente di defibrillatori.

«La sicurezza e la salute delle persone sono una priorità per la nostra comunità. Con questo progetto ampliamo la rete dei dispositivi salvavita presenti sul territorio e, soprattutto, investiamo nella formazione dei cittadini. Un defibrillatore è tanto più efficace quanto più sono numerose le persone che sanno utilizzarlo. Per questo abbiamo scelto di affiancare all'installazione dei DAE un percorso diffuso di sensibilizzazione e apprendimento che coinvolgerà tutte le frazioni.», afferma l’assessora alle Politiche Sociali, Stefania Fontanelli.

La scelta di Montelupo è stata quella di collocare i dispositivi anche nelle aree più periferiche ma ad alta frequentazione. I nuovi DAE saranno installati:

Camaioni, nei pressi del giardino comunale;

Samminiatello, in piazza Francesco Bitossi;

Torre, accanto al giardino comunale nei pressi di piazza Serafini;

Fibbiana, in piazza San Rocco;

Turbone;

Montelupo Centro, in piazza della Libertà, all'inizio del percorso pedonale;

Montelupo Centro, in piazza dell'Unione Europea.

Parallelamente, in collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza, è stato definito un calendario di incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza:

Mercoledì 17 giugno, ore 21.00 – Casa del Popolo di Turbone

Giovedì 18 giugno, ore 21.00 – Circolo della Torre

Sabato 20 giugno, ore 9.00 – Circolo MCL Samminiatello

Martedì 23 giugno, ore 21.00 – Sede della Pubblica Assistenza di Montelupo

Giovedì 25 giugno, ore 21.00 – Sede della Misericordia di Montelupo

Sabato 27 giugno, ore 9.00 – Circolo MCL di Fibbiana (Piazza San Rocco)

Lunedì 29 giugno, ore 21.00 – Associazione Figli di Dio, via Tosco Romagnola Nord 28

Gli incontri consentiranno ai partecipanti di conoscere il funzionamento dei dispositivi e di acquisire le informazioni di base necessarie per intervenire tempestivamente in caso di emergenza, contribuendo così a rendere il territorio sempre più sicuro e preparato.