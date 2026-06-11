Si ribalta col trattore durante il lavoro, muore 63enne a Cinigiano

Un uomo di 63 anni, originario di Milano ma residente da tempo a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano, è deceduto in seguito a un incidente agricolo avvenuto in località Le Ripe.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando nel proprio terreno, impegnato nella manutenzione di un uliveto, quando il trattore che stava conducendo si è improvvisamente ribaltato, non lasciandogli scampo.

La centrale operativa del 118 ha attivato tempestivamente i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza della Misericordia, l’automedica, l’elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco. Nonostante il rapido intervento, per il 63enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

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