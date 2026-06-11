Sorpreso nei pressi dei boschi con cocaina e hashish: arrestato 33enne a Riparbella

Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Volterra ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino straniero di 33 anni, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto nella serata del 9 giugno in località “La Fagiolaia”, area boschiva del comune di Riparbella da tempo attenzionata per possibili attività illecite. I militari, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio, hanno notato l’uomo nei pressi della propria autovettura in atteggiamento sospetto, procedendo così al controllo.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha confermato i sospetti degli operatori. Il 33enne è stato trovato in possesso di 73 grammi di cocaina, di cui 21 già suddivisi in 16 involucri pronti per lo spaccio, mentre ulteriori 52 grammi erano occultati all’interno del veicolo. Nelle tasche dell’uomo sono stati rinvenuti anche 40 grammi di hashish, oltre a 1.290 euro in contanti custoditi nel portafoglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale sequestrato, insieme al telefono cellulare utilizzato per i contatti con gli acquirenti, è stato posto sotto sequestro. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Livorno.