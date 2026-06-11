SS Annunziata finisce l'anno scolastico con una cena e i premi

Scuola e Università Empoli
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Venerdì 5 giugno il Conservatorio SSma Annunziata di Empoli ha salutato la fine dell'anno scolastico con la tradizionale cena nel giardino dell'istituto. Durante la serata l'Agesc (Associazione dei genitori che da oltre 40 anni supporta con le proprie iniziative i docenti e le famiglie nell'attività educativa dei ragazzi) ha consegnato vari riconoscimenti agli studenti che si sono contraddistinti per i loro meriti e virtù e per la

Alla presenza del Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, dell’assessora con delega alla scuola Maria Grazia Pasqualetti, del Dott.Niccolò Fochesato Presidente della Fondazione Conservatorio SSma Annunziata, del Dott.Giuseppe Fensore in rappresentanza di Fondazione Scuole Libere, delle coordinatrici Caterina Tofanelli (Scuola Primaria), Lorella Mancini (Scuola Media) e Sara Santini (liceo Linguistico e liceo delle Scienze Umane), dei docenti dei tre ordini di studi e delle famiglie, sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti:

-AL MERITO E ALLA VIRTÙ:
Martina Kamberaj-4 liceo linguistico
Matilde Cupo, Fiamma Bagni, Giada Germano’, Annalisa Sani- Scuola Primaria
Melissa Ruan-3 media

Una bella serata per salutare la fine dell’anno scolastico ed augurare buone vacanze.

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