Steve Madden adotta 1.000 ulivi davanti al Museo Leonardiano di Vinci e riceve l’Olivo d'oro

Si è svolta sabato 6 giugno nel Comune di Vinci la cerimonia di consegna del premio “Olivo d’Oro”, riconoscimento assegnato alle aziende che contribuiscono concretamente al recupero degli uliveti abbandonati e alla valorizzazione del paesaggio agricolo toscano.

A ricevere il premio è stata la società Steve Madden, che ha adottato 1.000 ulivi nel territorio di Vinci, in un’area situata proprio di fronte al Museo Leonardiano.

Il terreno, in stato di abbandono da oltre dieci anni, era caratterizzato da rovi, pruni e vegetazione infestante che avevano compromesso la produttività degli ulivi e la funzionalità

agricola dell’area. L’intervento ha previsto un recupero agronomico completo attraverso operazioni di pulizia, ripristino del suolo e potatura con metodo a vaso policonico, finalizzato

al ritorno alla produttività dell’oliveto.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al coinvolgimento di cooperative sociali del territorio, tra cui Nuovi Orizzonti, che offrono opportunità di inserimento lavorativo a persone con fragilità sociale.

L’iniziativa unisce quindi recupero ambientale e inclusione sociale, trasformando un’area agricola abbandonata in un modello di rigenerazione sostenibile del territorio.

Il premio è stato consegnato dall’assessore all'ambiente del Comune di Vinci, Giulio Vezzosi, a Gregg Meyer, responsabile delle strategie di sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa (CSR) e criteri ESG di Steve Madden.

Alla cerimonia erano presenti anche Tommaso Dami e Ana Karen Soto, fondatori dell’Associazione Salviamo gli Ulivi ODV.

Secondo i promotori, l’intervento dimostra come le strategie ESG possano tradursi in azioni concrete sul territorio con impatti ambientali e sociali misurabili.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – 25 OTTOBRE 2026

La prossima cerimonia si terrà domenica 25 ottobre 2025 a Vinci, in occasione della

Giornata Nazionale della Camminata tra gli Ulivi.

Durante l’evento saranno premiate le aziende secondo il seguente schema:

● 100 ulivi → Attestato

● 500 ulivi → Olivo d’Argento

● 1.000 ulivi → Olivo d’Oro

● 2.000 ulivi → Ulivo Platinum

Aziende e istituzioni sono invitate ad aderire al progetto per adottare ulivi e sostenere la rigenerazione del paesaggio agricolo toscano.

Per informazioni e collaborazioni:

Associazione Salviamo gli Ulivi ODV

🌐 www.salviamogliuliviodv.it

📧 presidente@salviamogliulivi.it

Fonte: Ufficio Stampa