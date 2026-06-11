Supporto psicologico gratuito per familiari vittime della strada e agenti: il protocollo 'Mai Più Soli'

Il Comune di Campi Bisenzio e l’Associazione Gabriele Borgogni Ets hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Mai Più Soli”, un progetto dedicato al supporto psicologico gratuito per i familiari delle vittime di incidenti stradali e per gli operatori della Polizia Locale chiamati a intervenire in situazioni ad alto impatto emotivo.

L’accordo, valido per il triennio 2026–2028, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Gabriele Borgogni e l’Ordine degli Psicologi della Toscana, già attiva sul territorio metropolitano e sostenuta dai risultati positivi maturati negli anni attraverso esperienze analoghe, avviate inizialmente nel Comune di Firenze e successivamente estese ad altri territori della Regione Toscana. Il protocollo è stato firmato dalla Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni ETS, Valentina Borgogni, e dal Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, alla presenza della consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana dott.ssa Rossella Capecchi, della Responsabile del progetto “Mai Più Soli” dott.ssa Fabiana Cortini, e dell' Avv. Annalisa Parenti, legale dell'Associazione.

"Con la firma del protocollo “Mai Più Soli” rafforziamo il sostegno concreto alle famiglie colpite da tragedie della strada e agli operatori della Polizia Locale chiamati a intervenire in situazioni di forte impatto emotivo - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri - Nessuno deve affrontare da solo il dolore e le conseguenze psicologiche di eventi così drammatici. Ringrazio l’Associazione Gabriele Borgogni Ets e l’Ordine degli Psicologi della Toscana per questa collaborazione importante, che rende Campi Bisenzio una comunità ancora più vicina alle persone nei momenti di maggiore fragilità".

"Con la firma di questo protocollo riportiamo a Campi Bisenzio un progetto che avevamo già avviato negli anni passati e che oggi riprende con ancora maggiore significato grazie alla collaborazione tra Comune, Ordine degli Psicologi della Toscana e Associazione Gabriele Borgogni – dichiara la presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni ETS, Valentina Borgogni. – Dopo gli anni difficili segnati dall’alluvione, abbiamo sentito l’esigenza di rafforzare gli strumenti di vicinanza e sostegno per chi si trova ad affrontare le conseguenze di una tragedia della strada e per gli operatori chiamati a intervenire in situazioni ad alto impatto emotivo. ‘Mai Più Soli’ vuole offrire un aiuto concreto, tempestivo e qualificato affinché nessuno debba affrontare da solo il peso di un trauma così profondo. Vorremmo inoltre dedicare simbolicamente questo progetto alla memoria di Matteo Petti, padre della Vice Sindaco, scomparso lo scorso anno a causa di un episodio di violenza stradale, trasformando il ricordo e il dolore in un impegno concreto a favore della comunità."

"Dietro ogni incidente stradale - dice la consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Rossella Capecchi - ci sono familiari chiamati ad affrontare un dolore improvviso e profondo, e anche operatori chiamati ad intervenire in situazioni di forte impatto emotivo. Garantire un immediato supporto psicologico qualificato significa offrire strumenti concreti per affrontare il trauma e attraversare la sofferenza insieme. Per questo, come Ordine degli Psicologi della Toscana, siamo orgogliosi di sostenere insieme all’associazione Gabriele Borgogni, un progetto che mette al centro la cura delle persone e il valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti e territorio”.

L’iniziativa prevede un servizio di sostegno psicologico rivolto ai familiari delle vittime di incidenti stradali avvenuti sul territorio, ma anche agli operatori della Polizia Locale coinvolti nella gestione di incidenti gravi o mortali, spesso esposti a situazioni particolarmente traumatiche dal punto di vista umano ed emotivo. Gli interventi saranno finalizzati esclusivamente a problematiche lavoro-correlate e comprenderanno anche momenti di supporto di gruppo a seguito di eventi critici.

L’Associazione Gabriele Borgogni metterà a disposizione del Comando di Polizia Municipale e delle famiglie una rete di psicologi professionisti, individuati in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana, ai quali sarà possibile rivolgersi gratuitamente in caso di necessità. Le modalità operative del servizio, comprese turnazioni e reperibilità per eventuali emergenze, saranno definite attraverso uno specifico disciplinare condiviso tra i soggetti coinvolti.

Il progetto, patrocinato dalla Regione Toscana e già sperimentato con esiti positivi, punta a rafforzare il sostegno alle persone colpite direttamente o indirettamente da tragedie della strada, promuovendo al tempo stesso una maggiore attenzione al benessere psicologico degli operatori impegnati in prima linea.

L’accordo prevede inoltre attività di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della violenza stradale e del supporto psicologico alle vittime, attraverso momenti pubblici di confronto e iniziative dedicate, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche e consolidare una rete territoriale di aiuto e prossimità. “Mai Più Soli” rappresenta così un ulteriore strumento di vicinanza concreta alle famiglie e agli operatori coinvolti in eventi drammatici, affinché nessuno debba affrontare da solo le conseguenze emotive di una tragedia della strada

Fonte: Ufficio Stampa