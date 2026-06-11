Tornano il 17 e 18 giugno due open day con Bios32: denti fissi in 24 ore

Redazionale San Miniato
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Anche a GIUGNO due nuovi OPEN DAY dedicati all'implantologia dentale di ultima generazione mercoledì 17 e giovedì 18, presso Bios32 CENTRO D'ECCELLENZA PER L'IMPLANTOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE a San Miniato Basso, via Enrico Pestalozzi 24.

Un’occasione importante che può trasformare il vostro sorriso e la vostra quotidianità. Il centro Bios32 vanta di un team di professionisti altamente qualificati ed utilizza le migliori tecnologie digitali ed odontoiatriche per garantire il massimo successo e la piena soddisfazione dei suoi pazienti.

L’implantologia a carico immediato è una tecnica che permette l’inserimento degli impianti e l’applicazione della protesi in un’unica operazione chirurgica.

Questo tipo di intervento, garantisce un miglioramento a 360º della vita del paziente: sia a livello estetico ma anche, e soprattutto, a livello funzionale.

Avrai la possibilità di goderti i pasti, recuperare la masticazione, parlare e sorridere senza disagio, ripristinando la tua sicurezza ed autostima, mostrando un sorriso dall’aspetto naturale.

Questa tecnica può essere proposta anche in casi di mancanza o insufficienza di osso.

Inoltre, sì può ricorrere alla sedazione cosciente che, oltre a garantire una sensazione di rilassamento, dà una minor percezione di quello che sta accadendo: il tempo sembrerà scorrere più velocemente, con il vantaggio di tornare coscienti appena terminano gli effetti.

Bios32 offre il meglio per te, rispondendo a tutte le tue esigenze e necessità:
- Possibilità di effettuare TAC in sede;
- Assistenza post-operatoria;
- Possibilità di servizio navetta e alloggio per chi viene da lontano;
- Soluzioni di pagamento personalizzate

Cosa aspetti? Chiama lo 0571 401460 per fissare un appuntamento in una delle due date disponibili.

OPEN DAY dedicati all'implantologia dentale di ultima generazione mercoledì 17 e giovedì 18 GIUGNO

Prendere appuntamento per avere a completa disposizione lo staff di Bios32 per un check up professionale, panoramica, preventivo senza impegno e ovviamente tutte le informazioni, approfondimenti, consigli... per tornare a sorridere.

 



Direttore sanitario Dottoressa Caterina Colucci

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via WhatsApp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari
Lun-Ven: 09:00 – 19:00
Sab-Dom: Chiuso

 

 

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