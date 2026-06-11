Truffa finto carabiniere a Montelupo, la vittima 85enne: "Hanno usato voce dei miei familiari"

Una donna di 85 anni è stata truffata questo pomeriggio a Montelupo Fiorentino, nella zona di San Quirico, con la tecnica del finto carabiniere.

Un uomo ha chiamato l'anziana, che vive in casa con il marito, dicendogli che la sua nuora era stata arrestata dopo aver investito una persona sulle strisce pedonali, chiedendo dei soldi per poterla rilasciare. A rendere inquietante quanto accaduto è il fatto che l'uomo avrebbe fatto parlare la 85enne proprio con la nuora, di cui conosceva il nome e di cui probabilmente sono riusciti a camuffare la voce, che tra le lacrime gli avrebbe richiesto di pagare per "non farla andare in carcere"; poi le avrebbero passato anche la nipote che piangendo avrebbe chiesto "nonnina, aiuta mamma, aiuta mamma".

"Era proprio la voce di mia nuora e di mia nipote, sembravano proprio loro, ci sono cascata perché usavano le loro voci", ha raccontato la 85enne. Non è escluso che i truffatori abbiano orchestrato tutto con scrupolo, arrivando anche a falsificare la voce dei familiari.

Poco dopo la chiamata una seconda persona, una donna descritta come gentile e in abiti eleganti, si è fatta consegnare l'oro prima di far perdere le tracce di sé. I truffatori sono così riusciti a farsi consegnare vari oggetti in oro, tra cui una collana, un girocollo, e qualche anello.

Accortasi della truffa, la 85enne ha chiamato i carabinieri e denunciato quanto accaduto. Si indaga sulla vicenda.

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