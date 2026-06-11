Truffa su auto di lusso, misure cautelari tra Lombardia e Toscana

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Nove misure cautelari sono state eseguite da polizia e guardia di finanza di Bergamo per una presunta organizzazione criminale attiva tra la Lombardia e la Toscana.  Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa, abusivismo finanziario, riciclaggio e reati fiscali. È stato sequestrato un patrimonio di oltre 1,6 milioni di euro.

Il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema simile a uno 'schema Ponzi', promettendo rendimenti mensili del 2-3% attraverso il presunto subnoleggio di auto di lusso. I capitali raccolti venivano movimentati tramite società intestate a prestanome e fatture per operazioni inesistenti, fino a conti esteri.

Viene contestata anche la presunta truffa ai danni di una donna ereditiera, la quale è stata convinta a investire per aprire un canile. Le indagini hanno inoltre documentato minacce, estorsioni e una violenta aggressione per recuperare denaro.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
8 Giugno 2026

Connettività, oltre 9 famiglie toscane su 10 hanno un accesso internet da casa

Sul territorio toscano oltre 9 famiglie su dieci hanno un accesso internet da casa. È quanto emerge dalle più recenti rilevazioni Istat 2025, che attestano come la Toscana sia la [...]

Toscana
Cronaca
28 Maggio 2026

Inchiesta caporalato in Toscana, Giani e Lenzi: "Se confermati fatti gravi". I sindacati: "Fare chiarezza"

"Se verranno ravvisate le situazioni segnalate dall’inchiesta, agiremo con il massimo rigore e con assoluta fermezza: il caporalato in Toscana è inaccettabile. Siamo stati la prima Regione in Italia ad [...]

Toscana
Cronaca
27 Maggio 2026

Morti sul lavoro, Lenzi: "Regione impegnata per la sicurezza"

“La tragedia avvenuta ad Altopascio, costata la vita al giovane Giacomo Pucci, ci colpisce profondamente e richiama tutti – istituzioni, imprese e parti sociali – a rafforzare ulteriormente l’impegno sulla [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina