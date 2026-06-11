Truffa su auto di lusso, misure cautelari tra Lombardia e Toscana

Nove misure cautelari sono state eseguite da polizia e guardia di finanza di Bergamo per una presunta organizzazione criminale attiva tra la Lombardia e la Toscana. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa, abusivismo finanziario, riciclaggio e reati fiscali. È stato sequestrato un patrimonio di oltre 1,6 milioni di euro.

Il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema simile a uno 'schema Ponzi', promettendo rendimenti mensili del 2-3% attraverso il presunto subnoleggio di auto di lusso. I capitali raccolti venivano movimentati tramite società intestate a prestanome e fatture per operazioni inesistenti, fino a conti esteri.

Viene contestata anche la presunta truffa ai danni di una donna ereditiera, la quale è stata convinta a investire per aprire un canile. Le indagini hanno inoltre documentato minacce, estorsioni e una violenta aggressione per recuperare denaro.

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