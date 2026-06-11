Un nuovo murale a Settimello lungo il Cammino di San Jacopo

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Il progetto dell’associazione Comunità Toscana Il Pellegrino e LILT Firenze, con il sostegno del Comune di Calenzano, è stato realizzato dagli studenti del Liceo artistico di Sesto

Camminare cambia le persone, trasforma il modo in cui si guarda il mondo circostante e anche se stessi. Questo è il messaggio che vuole trasmettere il nuovo murale realizzato a Settimello, nel passaggio pedonale tra piazza Cavalcanti e via delle Cantine, inaugurato ieri, insieme alle associazioni Comunità Toscana Il Pellegrino, LILT (Lega Italiana per la lotta ai Tumori) Firenze, studenti e insegnanti del Liceo Artistico di Sesto Fiorentino.

“Questo tratto del percorso – ha commentato la vicesindaca con delega al Turismo, Martina Banchelli – era spesso evitato dai camminatori perché percepito come poco gradevole: con questo progetto è stato recuperato e restituito non solo a chi percorre il Cammino di San Jacopo, ma anche alla comunità di Calenzano. I cammini sono secondo noi un modo bellissimo per far conoscere il nostro territorio e per mettere in contatto le persone con chi abita e lavora qui. Anche per questo promuoviamo, insieme ad altri Comuni, una rassegna dedicata ai cammini e ai sentieri. Ringrazio le associazioni per il progetto, il Liceo artistico per l’impegno e la bravura nell’ideazione del bozzetto e nella realizzazione”.

Il murale raffigura dei giovani in cammino nella campagna toscana verso Santiago di Compostela con simbologie che richiamano la pace e la fratellanza. Il presidente dell’associazione Comunità Toscana Il Pellegrino, Nedo Ferrari, ha spiegato il senso del progetto, nato da una collaborazione con la LILT Firenze e poi con il Comune di Calenzano, che lo ha sostenuto per la valorizzazione di quel tratto del Cammino di San Jacopo. Un ringraziamento è andato anche ai proprietari del muro su cui è stata realizzata l’opera, che lo hanno messo a disposizione per il progetto.

Presenti per LILT Firenze il presidente Alexander Peirano e la referente del gruppo Impronte, Alice Maruelli insieme ad alcune volontarie. Il gruppo Impronte si rivolge a persone in riabilitazione oncologica che, insieme a una psico-oncologa, percorrono con un obiettivo terapeutico e sociale dei sentieri e percorsi, tra cui proprio il Cammino di San Jacopo.

All’inaugurazione anche le studentesse e gli studenti del Liceo artistico di Sesto Fiorentino, con le fiduciarie di plesso Alessandra Pais e Beatrice Boriello: dall’ideazione del bozzetto alla realizzazione, i giovani hanno seguito tutto il percorso tramite un progetto didattico.

Fonte: Ufficio Stampa

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