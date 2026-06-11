Un Parco Corsini sold out celebra il corteggio storico col premio Tommaso Cardini

Nella splendida cornice di Parco Corsini, è andata in scena la serata dedicata al Premio Tommaso Cardini, riservato ai corteggi storici delle dodici contrade (e da quest'anno in quota parte anche alle esibizioni dei gruppi musici e sbandieratori al Gran Galà). Prima che l'evento entrasse nel vivo, l'ente comunale ha voluto omaggiare i responsabili di sfilata dei dodici popoli per l'eccelso lavoro che viene costantemente portato avanti, come riconosciuto anche a fine serata dagli stessi giudici del Premio Cardini.

Un pubblico numerosissimo ha accompagnato le varie premiazioni, che hanno visto questi risultati:

Miglior personaggio maschile: nomination per Porta Bernarda, San Pierino, Sant'Andrea e Porta Raimonda, vince la contrada Porta Bernarda col personaggio del “capo delle guardie”.

Miglior personaggio femminile: nomination per Ferruzza, Sant'Andrea, San Pierino e Querciola, vincono ex aequo la contrada Ferruzza con “Figlia Bianca da Ghiaia” e la contrada Querciola con la “Mater Doloris”.

Miglior coppia: nomination per Ferruzza, Porta Raimonda, Cappiano e Le Botteghe, vince la contrada Porta Raimonda con “Gli apicoltori”.

Miglior gruppo musici: nomination per Massarella, Querciola, Porta Raimonda e San Pierino, vince la contrada Massarella.

Miglior gruppo sbandieratori: nomination per Ferruzza, Porta Raimonda, San Pierino e Massarella, vince la contrada Porta Raimonda.

Miglior soggetto e sceneggiatura: nomination per Porta Raimonda, San Pierino, Ferruzza e Le Botteghe, vince la contrada Le Botteghe con “Tra mastri e strazi: la costruzione del ponte sul Rio di Vallebuia”.

Sul palco di Parco Corsini si sono succeduti l'assessore alla cultura Alberto Cafaro, la sindaca Emma Donnini e gli altri componenti della giunta comunale: gli assessori Marco Padovani, Sabrina Mazzei, Emiliano Lazzeretti e il vicesindaco Fabio Gargani. Senza dimenticare i giurati Riccardo Mugellini e Samuele Magri e il presidente e la vicepresidente del cda dell'Associazione Palio Nicolò Cannella e Tania Benvenuti, oltre agli altri membri del cda Enrico Favilli, Salvatore Lupinu, Sabrina Talini, Ambra Satti, Iacopo Taddei e Monica Cespoli.

La giuria per l'assegnazione dei premi era, infatti, così composta: Bruna Niccoli (presidente di giuria), Riccardo Mugellini (vice presidente), Samuele Magri, Luca Serra, Gianmarco Di Sacco, Paolo Tomei, Jacopo Pessina, Alice Pugnana. La cerimonia è stata impreziosita inoltre dalla performance del pianista fucecchiese Pierpaolo Buggiani, giovane talentuoso che sta raccogliendo grandi risultati in giro per l'Italia e il mondo. Ricordiamo che il premio ”Tommaso Cardini”, è giunto alla sua diciottesima edizione ed è dedicato alla memoria dell’ex presidente dei Fratres Donatori di Sangue, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio di Fucecchio nel 1981. A istituire il premio fu l'allora assessore alla cultura Riccardo Cardelicchio

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa