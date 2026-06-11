Pittura e Urbanina, doppio evento all'interno di Agritractors

Cultura Santa Croce sull'Arno
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Nel programma della nuova edizione di Agritractors, la celebre manifestazione dedicata alla terra e ai motori, lo spazio culturale di Staffoli (Santa Croce sull'Arno) si accende con due appuntamenti.

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 10:30 presso la Chiesa di S. Michele a Staffoli verrà inaugurata la mostra di pittura “Il Cantico delle Creature” realizzata dall' UCAI di San Miniato (promossa da Stefania Cioffi nell' ottavo centenario dalla morte di San Francesco). L’inaugurazione vedrà i saluti del parroco Don Raffaele, di Alma Francesca (vicepresidente Ucai) e la presentazione di Lucrezia Mot.

Per l'occasione, all'interno del circuito di Agritractors sarà esposta una vera e propria leggenda della tecnologia: l’Urbanina, la prima auto elettrica al mondo. Inventata dal genio visionario di Narciso Cristiani – padre di Don Andrea Pio Cristiani, fondatore del movimento Shalom – questa vettura pionieristica rappresenta il perfetto punto d'incontro tra l'anima motoristica della festa e il messaggio ecologico di rispetto del Creato.

L'ingresso è libero.

 

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