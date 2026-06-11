Grave incidente nella notte a Empoli, ferita una ventenne

Una ragazza di venti anni è in ospedale dopo un grave incidente nella notte a Empoli. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte in via Tosco Romagnola. La giovane è stata portata via d'urgenza in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma la ragazza era alla guida della sua moto. Si sarebbe scontrata con un'auto, anche se le cause sono da definire. La ventenne sarebbe stata sbalzata di qualche metro e avrebbe riportato diversi traumi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica Assistenza di Empoli e della Misericordia di Empoli. La ventenne è stata portata al San Giuseppe ma, nella notte, date le serie condizioni in cui versava è stato disposto il trasferimento al CTO di Careggi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica.

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