Grave incidente nella notte a Empoli, ferita una ventenne

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Una ragazza di venti anni è in ospedale dopo un grave incidente nella notte a Empoli. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte in via Tosco Romagnola. La giovane è stata portata via d'urgenza in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma la ragazza era alla guida della sua moto. Si sarebbe scontrata con un'auto, anche se le cause sono da definire. La ventenne sarebbe stata sbalzata di qualche metro e avrebbe riportato diversi traumi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica Assistenza di Empoli e della Misericordia di Empoli. La ventenne è stata portata al San Giuseppe ma, nella notte, date le serie condizioni in cui versava è stato disposto il trasferimento al CTO di Careggi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
10 Giugno 2026

Sospesa l'attività di un ristorante etnico in centro a Empoli per carenze igieniche e rischi per la sicurezza

Eseguita dalla Polizia Locale di Empoli, un'ordinanza emessa dal sindaco Alessio Mantellassi di sospensione l'attività di un ristorante etnico del centro. Il provvedimento, si spiega in una nota del Comune, [...]

Empoli
Cronaca
9 Giugno 2026

Empoli saluta Maresco Fattori, tra i fondatori di Re.So: "Un esempio di impegno e solidarietà"

Un funerale sentito e commosso quello celebrato oggi alla Vela Margherita Hack di Empoli per dare l'ultimo saluto a Maresco Fattori, uno dei fondatori di Re.So Recupero Solidale, scomparso nei [...]

Empoli
Cronaca
9 Giugno 2026
rems empoli

Spacca la gamba di una sedia e tenta di aggredire il personale alla Rems di Empoli

Nei giorni scorsi, all’interno della Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Empoli, si è verificato un nuovo episodio di aggressione ai danni del personale infermieristico. Non si [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina