A Vinci nasce 'Il Genio nel Calice', in un solo posto tutti gli appuntamenti delle aziende agricole

Il territorio del Comune di Vinci è costellato di aziende agricole, che alla produzione di vino e olio, nonché dei prodotti locali, affiancano spesso eventi di degustazione, creando così un'agenda fitta di appuntamenti.

È per questo che il Comune di Vinci ha deciso di raccogliere tali iniziative in un Calendario unico degli eventi e delle degustazioni, da pubblicare successivamente alle adesioni di ognuna sui portali ufficiali dell'amministrazione comunale (visit-vinci.it, il sito del Comune e tutti i social ufficiali), così da poter raccogliere e coordinare, in un unico strumento informativo, le diverse iniziative proposte dalle aziende aderenti, offrendo a cittadini e visitatori una panoramica completa delle esperienze enogastronomiche disponibili sul territorio. Nascerà “Il Genio nel calice: esperienze enologiche e rurali a Vinci” o, nella sua versione votata a un pubblico che arriva da fuori: “The Genius in a Glass: Vinci’s Wine & Rural Experiences”.

“Questo calendario delle iniziative organizzate dalle nostre aziende agricole nasce dalla volontà di valorizzare le tante eccellenze enogastronomiche del nostro territorio - spiega Giulio Vezzosi, assessore all’agricoltura del Comune di Vinci.

Le nostre aziende agricole avranno così maggiori possibilità di far conoscere i proprio prodotti a turisti e visitatori che ogni giorno arrivano nella nostra città”.

Per aderire, le aziende agricole che hanno sede nel territorio comunale dovranno compilare un modulo (scaricabile al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/calendario-eventi-aziende-agricole/) da presentare entro e non oltre il 19 giugno 2026, nel quale, oltre a specificare la propria ragione sociale, possono delineare il programma dei propri eventi. Le domande devono essere inviate a protocollo@comune.vinci.fi.it oppure tramite pec a comune.vinci@postacert.toscana.it.

Una volta raccolte le adesioni, il calendario verrà redatto e diffuso.

Il Calendario andrà così a rappresentare un'opportunità per far conoscere le produzioni locali, le tradizioni agricole e le eccellenze che caratterizzano Vinci e il Montalbano, integrandosi e aggiungendosi all'offerta degli eventi già presenti nel Calendario degli eventi 2026 “Vinci, anno dell’Ingegno”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa