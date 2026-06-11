‘WARS III: Gli occhi sul mondo’: la mostra fotografica a Empoli

Apre domani, venerdì 12 giugno, alle 18 il nuovo spazio espositivo affidato dal Comune di Empoli al Circolo Amatori Arti Figurative nel corridoio espositivo di Palazzo Leggenda con ingresso da piazza del Popolo n.17 a Empoli. Qui si trasferisce l'attività del Circolo, dal momento che è iniziato il restauro del Palazzo Ghibellino, sede del circolo da oltre sessantacinque anni.

Ad inaugurare lo spazio espositivo sarà la mostra fotografica “WARS III: Gli occhi sul mondo”, realizzata dall’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. L’esposizione raccoglie i tre reportage finalisti della terza edizione del concorso internazionale ‘WARS – War and Revolutionary Stories’, con i progetti fotografici realizzati da Siegfried Modola, Santi Palacios e Federico Ríos in Ucraina, Myanmar e nel Darién Gap, la regione di foresta pluviale e paludi situata al confine tra Panama e la Colombia, diventata una delle rotte migratorie più letali al mondo per chi cerca di raggiungere gli Stati Uniti.

A Empoli la mostra è curata dalla redazione dell’Atlante delle guerre e dal prof. Silvano Salvadori, che ha arricchito la riflessione con poesie e frasi contro la guerra. L’esposizione si inserisce nel calendario di eventi di “Ad Alta Voce. Quando la Pace si fa sentire”, il festival organizzato in occasione della settimana del Rifugiato dal progetto Sai Empolese Valdelsa, associazione Canto Rovesciato, Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo, insieme a una rete di realtà del territorio e con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana.

All’inaugurazione di domani interverranno Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Maurizio Cei, coordinatore progetto SAI Empolese Valdelsa e Alice Pistolesi, giornalista dell’Atlante delle Guerre. L’esposizione rimane aperta fino al 21 giugno. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e dalle 17 alle 19.30 il sabato e la domenica

Fonte: Ufficio Stampa