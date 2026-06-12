A giugno programmati due treni straordinari per Pride e Luminara

Rientrare verso casa dopo aver partecipato al Pride di Grosseto ed alla Luminara di San Ranieri a Pisa - eventi che si terranno rispettivamente il 13 ed il 17 di giugno - sarà più semplice grazie a due treni straordinari notturni programmati da Trenitalia con il sostegno della Regione Toscana.

“La programmazione di treni straordinari in orari non consueti – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - può aiutare i cittadini che vogliono partecipare ad eventi culturalmente o socialmente rilevanti senza utilizzare l’auto, con notevoli benefici sia per la sicurezza, la fluidità del traffico e l’ambiente. I treni straordinari sono uno strumento di supporto che la Regione può attivare, in accordo con Trenitalia gestore del servizio ferroviario. Per il Pride di Grosseto e la Luminara di Pisa abbiamo deciso di rinnovare il ricorso a questo strumento, certi di offrire un servizio che sarà utile ed apprezzato”.

Pride

Il treno che faciliterà il ritorno a Firenze (ma anche a Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato) dopo il Pride del 13 giugno sarà il 94496 che partirà da Grosseto alle ore 21,30 per arrivare a Santa Maria Novella alle ore 00,32.

Sono previste fermate intermedie a Follonica (21:52), Campiglia Marittima (22:02), S. Vincenzo (22:10), Cecina (22:24), Livorno (22:47), Pisa Centrale (23:06), Lucca (23:35), Montecatini Terme (23:58), Pistoia (0:08), Prato centrale (00:19).

Luminara

Invece per tornare verso l’area metropolitana fiorentina dopo aver assistito alla Luminara di San Ranieri a Pisa sarà comodo prendere il treno notturno 94520 che partirà da Pisa Centrale alle ore 1.00 e arriverà a Santa Maria Novella alle ore 2,13 dopo aver fatto tappa a Cascina (1:10), Pontedera (1:16), S.Romano (1:25), S.Miniato (1:31), Empoli (1:38), Montelupo (1:44), Lastra a Signa (1:51), Le Piagge (1:58) e Firenze Rifredi (2:06)

Fonte: Regione Toscana

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