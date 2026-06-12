Cade da bici elettrica, grave una 19enne a Castelfiorentino

Grave incidente questo pomeriggio per una giovane a Castelfiorentino. La ragazza, 19 anni, è caduta, per motivi da accertare, mentre era a bordo di una bicicletta con pedalata assistita sulla SP46 a Coiano riportando traumi gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha intubato la 19enne e trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Al momento dei soccorsi non era cosciente.

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