Cade da bici elettrica, grave una 19enne a Castelfiorentino

Cronaca Castelfiorentino
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Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna, incosciente, all'ospedale di Careggi

Grave incidente questo pomeriggio per una giovane a Castelfiorentino. La ragazza, 19 anni, è caduta, per motivi da accertare, mentre era a bordo di una bicicletta con pedalata assistita sulla SP46 a Coiano riportando traumi gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha intubato la 19enne e trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Al momento dei soccorsi non era cosciente.

 

 

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