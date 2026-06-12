Cinque giovani salvati in mare alla Lecciona di Viareggio, grave una ragazza

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi davanti alla spiaggia libera della Lecciona, nel territorio di Lecciona, dove cinque giovani sono stati soccorsi e salvati dai bagnini degli stabilimenti balneari vicini.

L'intervento è avvenuto nelle acque antistanti l'arenile, nella zona della Darsena di Viareggio. Tre dei ragazzi coinvolti sono stati successivamente trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia.

Tra questi, una giovane è stata ricoverata in codice rosso. Le condizioni degli altri due amici trasportati in ospedale sarebbero invece meno gravi. Per gli altri due ragazzi soccorsi non si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie.

L'episodio conferma l'importanza della sorveglianza lungo il litorale e della tempestività degli interventi di salvataggio, che hanno consentito di mettere in sicurezza i giovani coinvolti