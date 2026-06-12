Colonnine operative e nuovi siti: Montespertoli punta sulla mobilità elettrica

Montespertoli amplia la propria rete di ricarica per veicoli elettrici. La Giunta Comunale ha approvato il Protocollo d'Intesa con Enel X Way Italia S.r.l. nell'ambito del Progetto POLIS – Case dei Servizi di Cittadinanza Digitale (PNRR), portando a 9 il numero complessivo di punti di ricarica pubblici sul territorio. Ma l'Amministrazione Mugnaini non si ferma qui: sono altri cinque i siti per i quali il Comune avvierà a una procedura pubblica per l'individuazione di ulteriori operatori privati.

Il percorso è iniziato nel dicembre 2022, con le prime tre colonnine Estra inaugurate in Via Taddeini, Piazzale Caduti nei Lager e alla zona sportiva di Molino del Ponte. Ad aprile 2023 si sono aggiunte tre nuove postazioni nelle frazioni — ad Anselmo, Martignana e San Quirico — grazie a On Electric Charge Mobility. A breve, con le tre nuove colonnine Enel X Way previste a Piazzale degli Ulivi (Montagnana), Via di Oreto (San Pancrazio) e Via Schiavone, si raggiungeranno nove punti di ricarica attivi in prossimità degli uffici postali presenti sul territorio.

Con l’avviso pubblico approvato, inoltre, la rete potrebbe estendersi ulteriormente al Museo del Territorio c/o "I Lecci", alla costruenda via Don Giulio Gradassi nell’area del Polo per l’infanzia 0-6, a via Viuzzo vicino alle scuole Rodari e Montalcini, a Piazza Rosario Livatino a Baccaiano e a Ortimino in via Frassineti. Un disegno che, se completato, porterebbe fino a 14 infrastrutture di ricarica distribuite capillarmente tra capoluogo e frazioni.

"Montespertoli vuole essere un comune all’avanguardia in tema di mobilità elettrica e sostenibile" afferma il vicesindaco, Marco Pierini. "Ogni nuovo punto di ricarica è un tassello di una visione di territorio che abbiamo scelto di perseguire con costanza. Con il progetto POLIS a servizio degli uffici postali e con la nuova manifestazione d’interesse a servizio delle due scuole e di due nuove frazioni diamo un servizio importante per residenti e turisti, estendiamo ulteriormente la rete di colonnine di ricarica a luoghi finora scoperti e proseguiamo sulla strada delle politiche di sostegno alla transizione ecologica" conclude.

Le tre nuove colonnine POLIS saranno operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibili tramite smartphone o tessera RFID. Tutti i costi di installazione, gestione e manutenzione per 10 anni sono a carico di Enel X Way Italia. Per i cinque nuovi siti il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da operatori economici disponibili a installare e gestire le infrastrutture a propria cura e spese, per una concessione di suolo pubblico della durata di 10 anni. Chi eroga energia certificata da fonti rinnovabili beneficia dell'esenzione dal canone patrimoniale comunale. Le proposte saranno valutate su innovazione tecnologica, piano di manutenzione, assistenza h24 e capacità di evolversi agli standard futuri. Le domande vanno trasmesse via PEC a comune.montespertoli@postacert.toscana.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa